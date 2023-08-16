Trabajos en el RD77 en Morsang-sur-Orge (agosto-octubre 2020)

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

Construcción del puente sobre la RD77, que albergará la futura estación aérea Parc du Château. > ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?

La construcción de la estructura tendrá lugar del lunes 24 de agosto al viernes 16 de octubre de 2020. > ¿Qué cambia esto?

Las obras se realizarán parcialmente por la noche y requerirán el cierre de la RD77, solo entre semana (de lunes por la tarde a sábado por la mañana), de 23:00 a 5:00, entre el número 7 de la rue de Savigny

(rotonda en la intersección de la RD77 y la RD177) y el número 26 de la rue de Savigny.

El pasaje bajo el puente de la A6 quedará completamente cerrado.

El acceso para los residentes locales se mantendrá a ambos lados de la A6.