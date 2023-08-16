Tranvía

Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes

Trabajo en la estación de Petit-Vaux (enero/febrero 2021)

Publicado el

¡La estación de Petit-Vaux está siendo transformada! Desde diciembre de 2020, la SNCF lleva a cabo importantes trabajos allí. Tienen un doble objetivo:

  • crear los pozos para los futuros pozos de los ascensores que mejorarán la accesibilidad del tranvía T12
  • construir el paso subterráneo peatonal, destinado a facilitar el acceso de los habitantes del sur de Savigny-sur-Orge y del norte de Épinay-sur-Orge.

La estructura del paso subterráneo se instalará el fin de semana del 20 al 21 de febrero. El trabajo nocturno es de esperar.

Descarga la información del trabajo para más detalles

PDF

 -  166.9 KB