Trabajo en la estación de Petit-Vaux (enero/febrero 2021)

¡La estación de Petit-Vaux está siendo transformada! Desde diciembre de 2020, la SNCF lleva a cabo importantes trabajos allí. Tienen un doble objetivo:

crear los pozos para los futuros pozos de los ascensores que mejorarán la accesibilidad del tranvía T12

construir el paso subterráneo peatonal, destinado a facilitar el acceso de los habitantes del sur de Savigny-sur-Orge y del norte de Épinay-sur-Orge.

La estructura del paso subterráneo se instalará el fin de semana del 20 al 21 de febrero. El trabajo nocturno es de esperar.