Trabajo en la estación de Petit-Vaux (enero/febrero 2021)
Publicado el
¡La estación de Petit-Vaux está siendo transformada! Desde diciembre de 2020, la SNCF lleva a cabo importantes trabajos allí. Tienen un doble objetivo:
- crear los pozos para los futuros pozos de los ascensores que mejorarán la accesibilidad del tranvía T12
- construir el paso subterráneo peatonal, destinado a facilitar el acceso de los habitantes del sur de Savigny-sur-Orge y del norte de Épinay-sur-Orge.
La estructura del paso subterráneo se instalará el fin de semana del 20 al 21 de febrero. El trabajo nocturno es de esperar.