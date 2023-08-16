Tranvía

Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes

Resumen de los proyectos en curso

Publicado el

En la red ferroviaria existente (entre Massy y Epinay-sur-Orge), así como en las nuevas vías de la red urbana (entre Epinay-sur-Orge y Evry-Courcouronnes), los trabajos en el tranvía T12 avanzaron significativamente durante el verano.

  • En Massy, en la estación Massy-Palaiseau, se han renovado las vías y el lastre. También se han realizado trabajos de señalización. Además, en la futura estación Massy-Europe, la construcción de los andenes comenzará en octubre.

 

  • Entre Champlan y Petit Vaux: continuaron los trabajos para adaptar las estaciones a estaciones de tranvía. Como recordatorio, su objetivo es elevar las vías y los andenes para acomodar los futuros tranvías T12.

 

 

 

  • Morsang-sur-Orge: la construcción del muro de contención a lo largo de la A6 ha seguido avanzando. La colocación de las vías entre Savigny-sur-Orge y Morsang-sur-Orge comenzará en otoño de 2021.

 

  • Viry-Chatillon: han comenzado los trabajos preparatorios para el desarrollo de carriles blandos (peatones y ciclistas) a lo largo de la ruta.

 

  • Grigny: se han completado los trabajos de paso peatonal en el andén a nivel del Chemin du Plessis. El tráfico ha sido restaurado y la intersección ahora adopta su aspecto definitivo.

 

  • Ris-Orangis: el trabajo se centró en la continuación de la colocación de las vías a nivel de la Avenida Joliot-Curie, el cruce de la RD31, la Avenida Ambroise Croizat y la Rue Emile Zola.

 

  • Évry-Courcouronnes: los trabajos de verano han hecho posible colocar el pavimento de la Avenida Paul Delouvrier y el Bulevar François Mitterrand.
Muro de contención para alojar el futuro andén del tranvía a lo largo de la rue des Rossays en Savigny-sur-Orge
Construcción del muro de contención a lo largo de la A6 entre Morsang-sur-Orge y Viry-Chatillon para consolidar un terreno con el fin de
Desarrollo de carriles ciclistas y peatonales en Viry-Chatillon que permitirán a ciclistas y peatones desplazarse por las vías del tranvía con total seguridad
Trabajos cerca de la futura estación Ferme Neuve en Grigny
Desarrollo de carriles ciclistas y peatonales en Ris-Orangis que permitirán a ciclistas y peatones desplazarse por las vías del tranvía con total seguridad
Enverdeamiento de las carreteras en el centro de la ciudad
Creación de la rampa de acceso para personas con movilidad reducida (PRM) a la futura estación Massy Europe
Vista de los andenes de la futura estación Massy Europe
Vista de los andenes de la futura estación Petit-Vaux en Épinay-sur-Orge
Zona de desconexión en Epinay-sur-Orge que permite al tranvía T12
Carril ciclista peatonal que permite a los habitantes del distrito de Grand Vaux llegar al futuro núcleo multimodal