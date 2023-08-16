Resumen de los proyectos en curso

En la red ferroviaria existente (entre Massy y Epinay-sur-Orge), así como en las nuevas vías de la red urbana (entre Epinay-sur-Orge y Evry-Courcouronnes), los trabajos en el tranvía T12 avanzaron significativamente durante el verano.

En Massy, en la estación Massy-Palaiseau, se han renovado las vías y el lastre. También se han realizado trabajos de señalización. Además, en la futura estación Massy-Europe, la construcción de los andenes comenzará en octubre.

Entre Champlan y Petit Vaux: continuaron los trabajos para adaptar las estaciones a estaciones de tranvía. Como recordatorio, su objetivo es elevar las vías y los andenes para acomodar los futuros tranvías T12.

Épinay-sur-Orge: continuó el desarrollo de la zona de desconexión.

Savigny-sur-Orge: la construcción del carril peatonal ciclista entre el distrito de Grand Vaux y el cruce RD257 en Épinay-sur-Orge ha entrado en fase de finalización. Además, la construcción del muro de contención a lo largo de la rue des Rossay sigue en curso. Estabilizará el terreno para hacerlo más resistente a la presión y, por tanto, al tráfico de una línea como el tranvía T12.

Morsang-sur-Orge: la construcción del muro de contención a lo largo de la A6 ha seguido avanzando. La colocación de las vías entre Savigny-sur-Orge y Morsang-sur-Orge comenzará en otoño de 2021.

Viry-Chatillon: han comenzado los trabajos preparatorios para el desarrollo de carriles blandos (peatones y ciclistas) a lo largo de la ruta.

Grigny: se han completado los trabajos de paso peatonal en el andén a nivel del Chemin du Plessis. El tráfico ha sido restaurado y la intersección ahora adopta su aspecto definitivo.

Ris-Orangis: el trabajo se centró en la continuación de la colocación de las vías a nivel de la Avenida Joliot-Curie, el cruce de la RD31, la Avenida Ambroise Croizat y la Rue Emile Zola.