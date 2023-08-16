Material rodante moderno y cómodo

Durante varios meses, los tranvías T12 están en construcción en el corazón de la planta de Alstom en Valenciennes, en la región de Hauts-de-France, y serán entregados a finales de 2021.

¿Sus particularidades? Es un tranvía-tren capaz de circular tanto por las vías del tren como por las vías del tranvía en la red urbana.

Con una capacidad para 250 pasajeros, este material rodante, bañado en luz natural gracias a grandes ventanales en bahía, será cómodo y estará equipado con enchufes USB.

Actualmente, los tranvías T11 y T4 ya están equipadas con este modelo. Pronto, los tranvías T12 y T13 también estarán equipados con ellos.