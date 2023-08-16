[FOTO DEL DÍA] ¿Para qué puede usarse esta máquina sobre raíles?

¡Se puede ver en las vías del tranvía-tren T12! Esta máquina se utiliza para realizar una operación de desescalado de vías en la ruta tranvía-tren T12.

Esta operación se realiza con la ayuda de este tren que irá de Evry-Courcouronnes a Epinay-sur-Orge.

En la preparación para las pruebas dinámicas en la vía de la calle, se utiliza para limpiar los raíles lijándolos y haciéndolos más suaves.

Este tren recorre 1 km por día, o 15 metros por minuto.