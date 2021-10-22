Épinay, Savigny, Morsang, Viry-Chatillon
El tranvía T12 en Épinay-sur-Orge
Los complejos de Petit Vaux y Épinay-sur-Orge
El complejo de Petit Vaux
Los residentes del sur de Savigny-sur-Orge y del norte de Épinay-sur-Orge podrán acceder al tranvía T12 a través de la estación Petit Vaux, situada en una zona principalmente suburbana. Se creará un paso subterráneo para peatones. Además, se instalarán dos ascensores. Los accesos existentes a la estación no serán modificados, se creará un nuevo acceso en el lateral del Sentier de l'Yvette, a nivel del aparcamiento.
El balneario de Épinay-sur-Orge
La estación de Épinay-sur-Orge estará conectada con el RER C. El distrito de Grand Vaux (Savigny-sur-Orge) estará conectado con la estación mediante un pasaje especialmente diseñado bajo las vías del tren. Como parte del proyecto de la Agencia Nacional para la Renovación Urbana, se han presentado propuestas de desarrollo para facilitar la apertura del distrito de Grand Vaux, promover la diversidad de viviendas y mejorar los espacios verdes. Este nuevo enlace fomentará un acceso eficiente al centro de transporte de Épinay-sur-Orge.
Obras emblemáticas
Desconexión de las vías
Situada en Épinay-sur-Orge, esta zona de transición permite que el tranvía T12 salga de las vías del RER (modo ferroviario) para cambiar a modo tranvía. Esta desconexión tendrá lugar antes de cruzar la RD257 en la intersección con la Rue de Grand Vaux.
El paso bajo las vías actuales del RER C
- Paso 1: La estructura del puente ferroviario se construye sobre un derecho de paso cerca de las vías del tren (los trabajos durarán aproximadamente un año).
- Paso 2: a continuación, se debe retirar la vía del tren, excavar y poner tierra el terraplén para crear el paso bajo las vías.
- Paso 3: La estructura del puente ferroviario se empuja hasta su ubicación final. Posteriormente se reinstalaron las vías del tren. ¡Esta operación (etapas 2 y 3) se lleva a cabo en 72 horas como máximo.
- Paso 4: se construyen caminos para peatones y ciclistas junto al andén del tranvía T12.
El desplazamiento de las vías C del RER
A lo largo de la rue des Rossays en Savigny-sur-Orge, es necesario un traslado (desplazamiento) de las vías del RER C. Esto se llevará a cabo a lo largo de unos 450 metros de longitud. El espacio así creado permitirá construir el andén del tranvía T12.
El puente existente sobre la Rue Marc Sangnier se duplicará para soportar la nueva vía C del RER y el andén del tranvía T12.
En Morsang-sur-Orge y Viry-Chatillon
La estación Parc du Château
En Morsang-sur-Orge, el tranvía T12 circulará por la autopista A6 en el Parc du Séminaire. Instalada en una altura, la estación Parc du Château permitirá a los habitantes de la ciudad y a los estudiantes de las escuelas Charles-Péguy y Monge utilizar este nuevo medio de transporte.
Para permitir que llegue a la estación aérea de Morsang-sur-Orge desde Épinay-sur-Orge, se construirá una estructura llamada "estacade" para permitir que el tranvía T12 cruce el Orge y el RD77.
Las estaciones Coteaux de l'Orge y Amédée Gordini
En Viry-Chatillon, el tranvía T12 tendrá dos paradas.
La primera parada será en la estación Coteaux de l'Orge, que dará servicio al distrito del mismo nombre. Este distrito ha sido objeto de una recalificación financiada en parte por la Agencia Nacional para la Renovación Urbana. Se han rehabilitado 1.240 viviendas, instalaciones y espacios públicos.
La segunda parada será en la estación Amédée Gordini, que contribuirá a la apertura de Grande-Borne creando un enlace con la ZAC.