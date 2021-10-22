Épinay, Savigny, Morsang, Viry-Chatillon

Obras emblemáticas

Desconexión de las vías

Situada en Épinay-sur-Orge, esta zona de transición permite que el tranvía T12 salga de las vías del RER (modo ferroviario) para cambiar a modo tranvía. Esta desconexión tendrá lugar antes de cruzar la RD257 en la intersección con la Rue de Grand Vaux.

El paso bajo las vías actuales del RER C

Paso 1: La estructura del puente ferroviario se construye sobre un derecho de paso cerca de las vías del tren (los trabajos durarán aproximadamente un año).

Paso 2: a continuación, se debe retirar la vía del tren, excavar y poner tierra el terraplén para crear el paso bajo las vías.

Paso 3: La estructura del puente ferroviario se empuja hasta su ubicación final. Posteriormente se reinstalaron las vías del tren. ¡Esta operación (etapas 2 y 3) se lleva a cabo en 72 horas como máximo.

Paso 4: se construyen caminos para peatones y ciclistas junto al andén del tranvía T12.

El desplazamiento de las vías C del RER

A lo largo de la rue des Rossays en Savigny-sur-Orge, es necesario un traslado (desplazamiento) de las vías del RER C. Esto se llevará a cabo a lo largo de unos 450 metros de longitud. El espacio así creado permitirá construir el andén del tranvía T12.

El puente existente sobre la Rue Marc Sangnier se duplicará para soportar la nueva vía C del RER y el andén del tranvía T12.