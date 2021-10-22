Financiación y actores
Los actores
Los financiadores
A través del Plan Contrato Estado-Región 2015-2020 (CPER), que movilizó 7.600 millones de euros, el Estado contribuye a la modernización y desarrollo de las líneas de transporte en la región de Île-de-France para hacer frente a los retos y expectativas de viaje de los residentes de Île-de-France. En este contexto, el Estado y la Región definen su respectiva parte de inversión para la construcción del tranvía T12.
Para satisfacer la demanda de todos los usuarios, la Región está invirtiendo masivamente para modernizar y ampliar la red de transporte público.
En colaboración con Île-de-France Mobilités, la Región ha estado involucrada en la revolución del transporte desde 2016 para mejorar profundamente las condiciones de transporte de los residentes de Île-de-France. Como la creación de nuevas líneas de tranvía forma parte de este gran programa, la Región está dedicando importantes recursos financieros a él. En particular, la Región ha desbloqueado el proyecto del tranvía T12 invirtiendo 249,8 millones de euros desde 2016.
Para satisfacer de la mejor manera las necesidades esenciales de desarrollo del territorio, el Departamento de Essonne destina 450 millones de euros a proyectos de movilidad para el periodo 2017-2021. Esta inversión contribuye, en particular, al desarrollo de una red estructurada de transporte público destinada a fortalecer la red territorial, promover los intercambios con los principales centros económicos y facilitar el acceso a la red regional (RER, Grand Paris Express) para los residentes de Essonne. También permite convertir la carretera en una palanca importante para mejorar los desplazamientos y contribuye al desarrollo de modos de transporte alternativos.
Los propietarios del proyecto
SNCF es la autoridad contratante para las obras en el tramo ferroviario, entre las estaciones de Massy - Palaiseau y Petit Vaux.
La SNCF es la autoridad contratante para parte del desarrollo de las estaciones C existentes del RER, los sistemas operativos y la construcción del taller-garaje en los municipios de Massy y Palaiseau. SNCF Réseau es la autoridad contratante para la adaptación de la infraestructura ferroviaria existente entre Massy y Épinay-sur-Orge (incluida la adaptación de las estaciones) y para la construcción de las nuevas estaciones "Massy - Europe" y "Champlan". Además, SNCF Réseau financia el 4% del proyecto.
Como autoridad organizadora de transporte en Île-de-France, Île-de-France Mobilités imagina, organiza y financia soluciones innovadoras para satisfacer todo tipo de movilidad. Escuchando a la gente de la región de Île-de-France, trabaja cada día para mejorar sus trayectos diarios. Para ello, ha emprendido un ambicioso programa de modernización del transporte con presupuestos sin precedentes (nuevos trenes y autobuses, refuerzo de las líneas de autobús, etc.). Île-de-France Mobilités está invirtiendo constantemente para mejorar la accesibilidad en las estaciones, lo que ayuda a mejorar la comodidad de viaje para todos los residentes de Île-de-France. También se están desplegando más recursos para mejorar la seguridad de los pasajeros (reforzar la presencia humana sobre el terreno, desarrollar protección por vídeo, etc.). Île-de-France Mobilités también está pensando en la movilidad en el sentido más amplio, ofreciendo a los residentes de Île-de-France nuevas soluciones de movilidad para sus desplazamientos: aparcamientos con aparcamiento, plazas de aparcamiento para bicicletas con plazas Véligo cerca de las estaciones, desarrollo de espacios de microtrabajo en las estaciones, etc. Île-de-France Mobilités está constantemente imaginando nuevos servicios para hacer tus viajes más sencillos y fluidos, con una red de transporte que crece cada día.
Île-de-France Mobilités financia el 100% del material rodante y la operación del tranvía T12.