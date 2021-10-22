Financiación y actores

Como autoridad organizadora de transporte en Île-de-France, Île-de-France Mobilités imagina, organiza y financia soluciones innovadoras para satisfacer todo tipo de movilidad. Escuchando a la gente de la región de Île-de-France, trabaja cada día para mejorar sus trayectos diarios. Para ello, ha emprendido un ambicioso programa de modernización del transporte con presupuestos sin precedentes (nuevos trenes y autobuses, refuerzo de las líneas de autobús, etc.). Île-de-France Mobilités está invirtiendo constantemente para mejorar la accesibilidad en las estaciones, lo que ayuda a mejorar la comodidad de viaje para todos los residentes de Île-de-France. También se están desplegando más recursos para mejorar la seguridad de los pasajeros (reforzar la presencia humana sobre el terreno, desarrollar protección por vídeo, etc.). Île-de-France Mobilités también está pensando en la movilidad en el sentido más amplio, ofreciendo a los residentes de Île-de-France nuevas soluciones de movilidad para sus desplazamientos: aparcamientos con aparcamiento, plazas de aparcamiento para bicicletas con plazas Véligo cerca de las estaciones, desarrollo de espacios de microtrabajo en las estaciones, etc. Île-de-France Mobilités está constantemente imaginando nuevos servicios para hacer tus viajes más sencillos y fluidos, con una red de transporte que crece cada día.

Île-de-France Mobilités financia el 100% del material rodante y la operación del tranvía T12.