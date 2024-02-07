Tranvía

Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes

La inauguración de los puentes en Grigny y Ris-Orangis en imágenes

Publicado el

  • Obra nocturna
  • Cableado y bobina
  • Las últimas comprobaciones estructurales
  • Reuniones en la obra
  • Vista del cableado utilizado para tirar del puente
  • Los equipos en el recinto
  • Vista del grifo de lanzamiento
  • Comprobaciones finales previas al lanzamiento
  • La cubierta y su boquilla de lanzamiento listas para ser empujadas
  • Los trabajadores alrededor del cabrestante
  • El cabrestante se usaba para tirar del puente
  • El puente de Grigny
  • El puente de Grigny