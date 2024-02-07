La inauguración de los puentes en Grigny y Ris-Orangis en imágenes

Obra nocturna

Cableado y bobina

Las últimas comprobaciones estructurales

Reuniones en la obra

Vista del cableado utilizado para tirar del puente

Los equipos en el recinto

Vista del grifo de lanzamiento

Comprobaciones finales previas al lanzamiento

La cubierta y su boquilla de lanzamiento listas para ser empujadas

Los trabajadores alrededor del cabrestante

El cabrestante se usaba para tirar del puente

El puente de Grigny