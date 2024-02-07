Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes
El trabajo en el taller-garaje en imágenes (verano de 2018)
- Encofrado de las vías sobre la mina en el taller de mantenimiento.
- Construcción de la parte administrativa.
- Refuerzo de las vías en la fosa del taller antes de verter el hormigón.
- Instalación de un suelo de madera en la parte administrativa.
- Instalación de un poste de madera en el edificio administrativo.
- Taller de mantenimiento: estructura de hormigón (vigas y columnas).
- Obras de tierra adicionales a lo largo de las vías sobre la fosa.
- Resumen del edificio administrativo y taller de mantenimiento.
- Entrada al edificio administrativo.