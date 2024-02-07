Tranvía

Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes

El trabajo en el taller-garaje en imágenes (verano de 2018)

  • Encofrado de las vías sobre la mina en el taller de mantenimiento.
  • Construcción de la parte administrativa.
  • Refuerzo de las vías en la fosa del taller antes de verter el hormigón.
  • Instalación de un suelo de madera en la parte administrativa.
  • Instalación de un poste de madera en el edificio administrativo.
  • Taller de mantenimiento: estructura de hormigón (vigas y columnas).
  • Obras de tierra adicionales a lo largo de las vías sobre la fosa.
  • Resumen del edificio administrativo y taller de mantenimiento.
  • Entrada al edificio administrativo.