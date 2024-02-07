Tranvía

Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes

Un repaso a la colocación de los primeros raíles (noviembre de 2020)

Publicado el

  • Traviesas bibloques de hormigón
  • Descarga de las vías - Boulevard Jean Monnet en Évry-Courcouronnes
  • Instalación ferroviaria - Cruce de caminos de la RD445 en Viry-Chatillon
  • Paro ferroviario - Cruce de la RD445 en Viry-Chatillon
  • Hormigón de las vías - Cruce de caminos de la RD445 en Viry-Chatillon
  • Descarga de las vías - Boulevard Jean Monnet en Évry-Courcouronnes
  • Instalación de las vías - Boulevard Jean Monnet en Évry-Courcouronnes
  • Lubricación de los raíles - Boulevard Jean Monnet en Évry-Courcouronnes
  • Instalación de las vías - Boulevard Jean Monnet en Évry-Courcouronnes
  • Vías descargadas - Boulevard Jean Monnet en Évry-Courcouronnes
  • Stéphane Beaudet y François Durovray visitan la obra - Boulevard Jean Monnet en Évry-Courcouronnes
  • Soldadura de raíles - Boulevard Jean Monnet en Évry-Courcouronnes
