Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes
Un repaso a la colocación de los primeros raíles (noviembre de 2020)
Publicado el
- Traviesas bibloques de hormigón
- Descarga de las vías - Boulevard Jean Monnet en Évry-Courcouronnes
- Instalación ferroviaria - Cruce de caminos de la RD445 en Viry-Chatillon
- Paro ferroviario - Cruce de la RD445 en Viry-Chatillon
- Hormigón de las vías - Cruce de caminos de la RD445 en Viry-Chatillon
- Descarga de las vías - Boulevard Jean Monnet en Évry-Courcouronnes
- Instalación de las vías - Boulevard Jean Monnet en Évry-Courcouronnes
- Lubricación de los raíles - Boulevard Jean Monnet en Évry-Courcouronnes
- Vías descargadas - Boulevard Jean Monnet en Évry-Courcouronnes
- Stéphane Beaudet y François Durovray visitan la obra - Boulevard Jean Monnet en Évry-Courcouronnes
- Soldadura de raíles - Boulevard Jean Monnet en Évry-Courcouronnes
