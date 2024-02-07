Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes
En directo desde la inauguración del puente Évry-Courcouronnes (junio-julio 2020)
- Lanzamiento del puente Évry-Courcouronnes: semana 1. El puente ha sido colocado sobre sus cimientos y está listo para ser botado.
- Inauguración del puente Évry-Courcouronnes: semana 2. El puente fue botado en solo dos noches (15 y 16 de junio).
- Lanzamiento del puente Évry-Courcouronnes: semana 3. El puente ha sido inaugurado, ahora debe bajarse gradualmente sobre sus soportes finales.
- Lanzamiento del puente Évry-Courcouronnes: semana 4. El "desenrollamiento" de la estructura, es decir, su descenso gradual hasta sus soportes finales, está en marcha.
- Lanzamiento del puente Évry-Courcouronnes: semana 5. Se realizan controles de seguridad en los soportes del puente.
- Inauguración del puente Évry-Courcouronnes: final de la semana 5. El puente está ahora instalado en su ubicación final.