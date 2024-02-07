Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes
Las obras en Grigny, Ris-Orangis y Morsang-sur-Orge (julio de 2019)
- El puente Ris-Orangis listo para ser inaugurado
- Nido de pájaro en la estructura del puente Grigny
- Estructura del futuro puente sobre el Orge en el parque Morsang
- Los pilares que sostendrán la futura plataforma del tranvía
- Sobre el futuro puente Grigny
- Enredos alrededor del puente Grigny
- Vista del puente Ris-Orangis
- Preparativos finales para la inauguración del puente Grigny
- Instalación de las estructuras de pilares en el parque Morsang
- Muro de contención en el Parque Morsang
- La obra se extiende a lo largo de la autopista en el parque Morsang
- Contemplando desde la cima del puente Ris-Orangis
- Trabajadores vistos desde el puente Ris-Orangis