Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes
Reuniones públicas
Publicado el
Reunión pública Épinay-sur-Orge enero 2022 - Acta
349.8 KB
Reunión pública Épinay-sur-Orge enero 2022 - Presentación
8.0 MB
Presentación por PR Savigny (junio de 2016)
3.3 MB
Presentación de relaciones públicas de Courcouronnes (noviembre de 2016)
6.7 MB
Presentación PR Morsang (febrero de 2018)
3.3 MB
Acta de la reunión de Morsang (febrero de 2018)
264.9 KB
Reunión pública de CR en Epinay (diciembre de 2018)
89.1 KB
Reunión de presentación de empresas y comerciantes Evry-Courcouronnes (enero 2020)
3.5 MB
Presentación de la reunión de vecinos de Évry-Courcouronnes (febrero de 2020)
4.3 MB