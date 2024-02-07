Tranvía

Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes

Reuniones públicas

PDF

Reunión pública Épinay-sur-Orge enero 2022 - Acta

349.8 KB

PDF

Reunión pública Épinay-sur-Orge enero 2022 - Presentación

8.0 MB

PDF

Presentación por PR Savigny (junio de 2016)

3.3 MB

PDF

Presentación de relaciones públicas de Courcouronnes (noviembre de 2016)

6.7 MB

PDF

Presentación PR Morsang (febrero de 2018)

3.3 MB

PDF

Acta de la reunión de Morsang (febrero de 2018)

264.9 KB

PDF

Reunión pública de CR en Epinay (diciembre de 2018)

89.1 KB

PDF

Reunión de presentación de empresas y comerciantes Evry-Courcouronnes (enero 2020)

3.5 MB

PDF

Presentación de la reunión de vecinos de Évry-Courcouronnes (febrero de 2020)

4.3 MB