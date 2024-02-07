Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes
En directo desde la construcción del puente sobre la RD77, en Morsang-sur-Orge
- Semana 1 (24 de agosto de 2020): Ha comenzado la construcción del puente sobre la RD77.
- Semana 2 (31 de agosto de 2020): El puente está revestido y listo para el hormigón.
- Semana 3 (7 de septiembre de 2020): Se está formigando el puente.
- Semana 4 (14 de septiembre de 2020): Se está consolidando la estructura del puente
- Semana 5 (21 de septiembre de 2020): Las 26 vigas del puente se instalaron en dos noches.
- Semana 6 (28 de septiembre de 2020): se está finalizando la instalación de las 26 vigas metálicas del puente RD257