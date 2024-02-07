En directo desde la construcción del puente sobre la RD77, en Morsang-sur-Orge

Semana 1 (24 de agosto de 2020): Ha comenzado la construcción del puente sobre la RD77.

Semana 2 (31 de agosto de 2020): El puente está revestido y listo para el hormigón.

Semana 3 (7 de septiembre de 2020): Se está formigando el puente.

Semana 4 (14 de septiembre de 2020): Se está consolidando la estructura del puente

Semana 5 (21 de septiembre de 2020): Las 26 vigas del puente se instalaron en dos noches.

