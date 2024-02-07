Tranvía

Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes

Un repaso a la construcción del paso subterráneo en Petit Vaux

Publicado el

  • Trabajo en la estación de Petit Vaux
  • Estación de Petit Vaux
  • Trabajos de impermeabilización en curso antes de rellenar la estructura (sábado 27/02 - 20:30)
  • Instalación del segundo marco (sábado 20/02 - 17:30)
  • En primer plano, la estructura de recepción del futuro hueco del ascensor
  • Instalación del primer marco (sábado 20/02 - 12:30 pm)
