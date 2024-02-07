Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes
Un repaso a la construcción del paso subterráneo en Petit Vaux
- Trabajo en la estación de Petit Vaux
- Estación de Petit Vaux
- Trabajos de impermeabilización en curso antes de rellenar la estructura (sábado 27/02 - 20:30)
- Instalación del segundo marco (sábado 20/02 - 17:30)
- En primer plano, la estructura de recepción del futuro hueco del ascensor
- Instalación del primer marco (sábado 20/02 - 12:30 pm)
