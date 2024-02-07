Obras en imágenes (verano de 2018)

Obras a lo largo de la autopista A6 en el Parque del Seminario en Savigny-sur-Orge.

Se realiza una prueba concreta de idoneidad sobre la futura huella de la plataforma en Savigny-sur-Orge.

Vista de la obra en el Parc du Séminaire en Morsang-sur-Orge y Savigny-sur-Orge desde el Chemin des Franchises.

Con su taquiómetro, el topógrafo registra puntos de referencia en la obra de la rotonda del Tratado de Roma en Courcouronnes.

Desarrollo de la red viaria en el futuro cruce del Tratado de Roma en Courcouronnes.

Construcción de los terraplenes que alojarán las futuras rampas de entrada y salida de las RN440 y RD31.

Terrapléns y tratamiento de suelos en el emplazamiento del exprés del tranvía 12 en Ris-Orangis.

La eliminación de barreras acústicas en Morsang-sur-Orge

La construcción del tren exprés Tranvía 12 en Grigny. A lo lejos, se puede ver un taladro ubicado en el otro lugar, al otro lado de la A6. En primer plano, los trabajadores trabajan en los cimientos del futuro puente

Vista de las obras en Morsang-sur-Orge

Para permitir la construcción del puente sobre la A6 y la inserción de las vías exprés del tranvía 12, se han retirado las barreras acústicas. Se reemplazarán escalonados al final de la obra.

Panel de una máquina de construcción

Vista de la obra del futuro puente sobre la A6 en Grigny