Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes
Obras en imágenes (verano de 2018)
Publicado el
- Obras a lo largo de la autopista A6 en el Parque del Seminario en Savigny-sur-Orge.
- Se realiza una prueba concreta de idoneidad sobre la futura huella de la plataforma en Savigny-sur-Orge.
- Vista de la obra en el Parc du Séminaire en Morsang-sur-Orge y Savigny-sur-Orge desde el Chemin des Franchises.
- Con su taquiómetro, el topógrafo registra puntos de referencia en la obra de la rotonda del Tratado de Roma en Courcouronnes.
- Desarrollo de la red viaria en el futuro cruce del Tratado de Roma en Courcouronnes.
- Construcción de los terraplenes que alojarán las futuras rampas de entrada y salida de las RN440 y RD31.
- Terrapléns y tratamiento de suelos en el emplazamiento del exprés del tranvía 12 en Ris-Orangis.
- La eliminación de barreras acústicas en Morsang-sur-Orge
- La construcción del tren exprés Tranvía 12 en Grigny. A lo lejos, se puede ver un taladro ubicado en el otro lugar, al otro lado de la A6. En primer plano, los trabajadores trabajan en los cimientos del futuro puente
- Vista de las obras en Morsang-sur-Orge
- Para permitir la construcción del puente sobre la A6 y la inserción de las vías exprés del tranvía 12, se han retirado las barreras acústicas. Se reemplazarán escalonados al final de la obra.
- Panel de una máquina de construcción
- Vista de la obra del futuro puente sobre la A6 en Grigny
- La obra exprés del tranvía 12 situada en el lado del Chemin des Carriers en italias en Grigny