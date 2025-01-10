¡Declaración del proyecto aprobada!

Tras la investigación pública que tuvo lugar del 21 de mayo al 25 de junio de 2024 y la opinión favorable de la comisión de investigación sobre el proyecto en octubre, la junta directiva de Île-de-France Mobilités votó por unanimidad, el miércoles 11 de diciembre de 2024, declarar el proyecto de ampliación del tranvía T8 hacia el sur.

¿Cuál es la declaración del proyecto?

La declaración del proyecto es redactada por el propietario del proyecto al final de la investigación pública para justificar el interés general de la operación planificada. Tiene en cuenta el estudio de impacto, la opinión de la autoridad administrativa del Estado competente en materia medioambiental y el resultado de la consulta pública. Especifica los compromisos del propietario del proyecto para levantar las reservas e implementar las recomendaciones de la comisión de investigación.

Así, para eliminar la única reserva hecha por la comisión de investigación sobre el proyecto de ampliación del T8 hacia el sur, los directores de Île-de-France Mobilités aprobaron el compromiso del propietario del proyecto de estudiar y comparar dos escenarios para identificar la solución técnica para cruzar el canal de Saint-Denis que permita limitar mejor los impactos temporales y permanentes, aspectos de terreno, sonido, visual y financiero de la operación, en el nivel de la Avenida Francis de Pressensé.

Siguiente paso: la declaración de utilidad pública

Los prefectos de Seine-Saint-Denis y de la región de Île-de-France declararán pronto el proyecto de utilidad pública. Esto permitirá ratificar la inclusión del proyecto T8 Sud en el plan urbano intercomunal local de Plaine Commune y asegurar la continuidad de la operación.