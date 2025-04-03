¡El proyecto declarado de utilidad pública!

La declaración de utilidad pública para el proyecto fue pronunciada el 20 de marzo de 2025 por los prefectos de Seine-Saint-Denis y de la Región de Île-de-France - París, tras la opinión favorable de la comisión de investigación en octubre de 2024 y la declaración del proyecto aprobada por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités en diciembre de 2024. Confirma el interés general del proyecto y permite ratificar la consideración del proyecto en el plan urbano intercomunal local de la Plaine Commune.

La declaración de utilidad pública (DUP) es un paso decisivo hacia la finalización de la operación.