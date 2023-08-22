El tranvía T8 y el medio ambiente
Ilustración de la transformación de la Porte d'Aubervilliers y la Place Skanderbeg (intención de desarrollo no contractual)
Recalificación y ecologización del espacio público urbano
Los desarrollos que acompañen al futuro trazado representan una oportunidad para llevar a cabo trabajos adicionales en el espacio público (verdización, desimpermeabilización, ensanchamiento de aceras, modernización del mobiliario urbano, etc.). El diseño de estos desarrollos será objeto de estudios detallados en el futuro, con el objetivo de crear espacios urbanos más acogedores para todos.
Varios estudios detallados del patrimonio arbóreo existente han identificado más de 800 árboles para evaluar su salud y su importancia ecológica. El objetivo principal es evitar la tala de árboles. Sin embargo, cuando esto sea inevitable para las necesidades del proyecto, se replantarán árboles cerca para garantizar un resultado positivo, conforme a la normativa. Además, la madera de la tala de árboles se reutilizará en la medida de lo posible dentro del marco del proyecto.
En esta etapa, y a pesar de todos los esfuerzos de optimización, se han identificado 240 árboles que necesitan ser eliminados. El plan de revegetación prevé la plantación de unos 340 nuevos árboles a lo largo de las calles afectadas por la ampliación del tranvía. Se están estudiando otros lugares para completar este sistema de compensación con cerca de 400 nuevos árboles lo más cerca posible de la ruta. El objetivo final es contribuir a ampliar la red arbórea en el territorio para fortalecer el lugar natural en la ciudad.
En toda la ruta y en los sitios auxiliares que acogerán nuevas plantaciones bajo el marco del proyecto T8 Sur, se planea plantar especies cuidadosamente seleccionadas por su capacidad para embellecer el paisaje a lo largo de las estaciones, promover la biodiversidad y garantizar el desarrollo de los árboles a largo plazo.
Mejorar la gestión del entorno urbano y adaptarse a los desafíos del calentamiento global
El proyecto tiene en cuenta los requisitos de calidad ambiental y busca promover soluciones de gestión urbana sostenibles y resilientes, ya sea para la gestión de residuos, la gestión del agua o la gestión de espacios verdes.
Para modular el carácter urbano, denso y a menudo muy "mineralizado" del territorio, el proyecto contribuirá a aumentar las superficies semipermeables en todo el perímetro, a crear islas de frescura reforzando la vegetación y aplicando recubrimientos reflectantes en todas las superficies que le favorecen.
La gestión de las aguas de lluvia y la lucha contra las inundaciones causadas por el aumento del nivel freático son uno de los principales retos del proyecto.
Son posibles dos tipos principales de gestión del agua de lluvia: se prefieren soluciones alternativas de gestión que fomenten la infiltración del agua de lluvia a través de la permeabilidad del suelo y a través de instalaciones que promuevan la infiltración, y el vertido de agua de lluvia en las redes de alcantarillado, a través de canalones, rejillas y desagües, que es necesario además del primer sistema en caso de lluvias intensas.
Los estudios detallados que se realizarán cubrirán todos los aspectos relacionados con la gestión de las aguas de lluvia (impermeabilización, infiltración, almacenamiento y afeitado, riesgo de inundaciones, etc.) y el propietario del proyecto fomentará la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles para la gestión del agua.
Las soluciones técnicas seleccionadas se presentarán a la policía del agua durante la fase previa al proyecto como parte de una autorización ambiental específica bajo el amparo de la "Ley del Agua" aplicable a cualquier proyecto que tenga impacto en aguas subterráneas, aguas superficiales y ambientes acuáticos. Este archivo permitirá definir con precisión el impacto del proyecto en las aguas superficiales y subterráneas, así como las medidas específicas a implementar.