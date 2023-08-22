El tranvía T8 y el medio ambiente

Recalificación y ecologización del espacio público urbano

Los desarrollos que acompañen al futuro trazado representan una oportunidad para llevar a cabo trabajos adicionales en el espacio público (verdización, desimpermeabilización, ensanchamiento de aceras, modernización del mobiliario urbano, etc.). El diseño de estos desarrollos será objeto de estudios detallados en el futuro, con el objetivo de crear espacios urbanos más acogedores para todos.

Varios estudios detallados del patrimonio arbóreo existente han identificado más de 800 árboles para evaluar su salud y su importancia ecológica. El objetivo principal es evitar la tala de árboles. Sin embargo, cuando esto sea inevitable para las necesidades del proyecto, se replantarán árboles cerca para garantizar un resultado positivo, conforme a la normativa. Además, la madera de la tala de árboles se reutilizará en la medida de lo posible dentro del marco del proyecto.

En esta etapa, y a pesar de todos los esfuerzos de optimización, se han identificado 240 árboles que necesitan ser eliminados. El plan de revegetación prevé la plantación de unos 340 nuevos árboles a lo largo de las calles afectadas por la ampliación del tranvía. Se están estudiando otros lugares para completar este sistema de compensación con cerca de 400 nuevos árboles lo más cerca posible de la ruta. El objetivo final es contribuir a ampliar la red arbórea en el territorio para fortalecer el lugar natural en la ciudad.

En toda la ruta y en los sitios auxiliares que acogerán nuevas plantaciones bajo el marco del proyecto T8 Sur, se planea plantar especies cuidadosamente seleccionadas por su capacidad para embellecer el paisaje a lo largo de las estaciones, promover la biodiversidad y garantizar el desarrollo de los árboles a largo plazo.