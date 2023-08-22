El sector Franc-Moisin - Bel Air
Los retos del sector
- Promoción del patrimonio: el tranvía seguirá circulando por el centro histórico de Saint-Denis, servirá al Parc de la Légion d'Honneur y cruzará el valle de la Cour du Ru de Montfort entre los huertos del Fort de l'Est y el canal. En este sector, la cuestión de la preservación del patrimonio es por tanto decisiva.
- Mejorar el entorno vital: si el proyecto requiere la tala de unos 90 árboles en este sector, 70 serán replantados a lo largo de la ruta para reforzar o crear nuevas alineaciones y se están estudiando otras soluciones para compensar los impactos del proyecto. Estas oportunidades deben trabajarse en consulta con los habitantes de los barrios afectados.
- Apoyando el dinamismo económico: la llegada del tranvía debería fomentar la instalación de nuevas actividades en la zona y preservar el futuro de las actividades económicas existentes, en particular aquellas situadas en la Rue Danielle Casanova.
- Reconectando y calmando la ciudad: el tranvía debería facilitar el cruce de la autopista A1 en este sector. La instalación del tranvía requerirá ajustes en el plan de tráfico, en particular en relación con el tráfico de sentido único en la Avenida Jeanne d'Arc y parte de la Avenida Leroy des Barres, así como la creación de una zona peatonal a nivel del Lycée Suger.
Vista peatonal de la Avenue Paul Vaillant Couturier (intención de desarrollo no contractual)