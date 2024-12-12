¡Tus líneas de autobús están cambiando de número!

A fecha de 6 de enero de 2025, la red de autobuses de Île-de-France se reforzará, recompondrá y simplificará para ser más accesible y fácil de entender. En particular, la numeración de las líneas de autobús en los suburbios periféricos cambiará.

En la zona de Evry Centre Essonne, todas las líneas de autobús comenzarán ahora con la 42.

Las líneas se renombran usando el número antiguo cuando es posible, para facilitar su apropiación por parte de los usuarios (por ejemplo, el 401 pasa a ser 4201).

Antes de la esperada llegada de los autobuses Tzen 4, la línea 402 pasará a llamarse 4206 y circulará por el emplazamiento de Tzen 4 con una oferta reforzada:

• Días laborables: un autobús cada 7 minutos en hora punta.

• Los fines de semana: un autobús cada 10 a 15 minutos.

La línea 4242 reemplazará a la actual 402S para conectarCoudray-Montceaux con la estación Bras de Fer, acompañando la evolución de la 4206.