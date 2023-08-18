¿Qué es un autobús T Zen?

Fecha de publicación: 23 de marzo de 2021

Durante casi 10 años, Île-de-France Mobilités ha estado desarrollando una oferta especial de transporte: los autobuses T Zen. Gracias a su prioridad en semáforos y a su circulación mayoritariamente en carriles reservados, este modo de transporte combina el rendimiento y la calidad del servicio del tranvía con la flexibilidad del autobús.

Frecuentes, fiables, accesibles para todos y claramente identificables... ¡el autobús T Zen tiene muchas ventajas!

El T Zen 5 es un proyecto innovador que aún no existe en la región de Île-de-France: promoviendo el cambio modal hacia vehículos de alta capacidad y respetuosos con el medio ambiente, forma parte de la ambiciosa política de Île-de-France Mobilités en materia de desarrollo sostenible.

Para conocer todo sobre las ventajas del autobús T Zen

¿Y qué pasa con el otro T Zen en Île-de-France?