¿Cuál es el estado del proyecto?

Aún quedan varios pasos por dar antes de que puedan comenzar los trabajos realizados por Île-de-France Mobilités.

Sin embargo, los estudios del proyecto (PRO) se lanzaron en septiembre de 2021. Constituyen el tramo final de los estudios antes de la redacción de los contratos de obra, las convocatorias de licitaciones, los trabajos preparatorios y luego el inicio de las obras. De hecho, son estos estudios los que especificarán el proyecto en sus detalles técnicos más pequeños y permitirán elaborar los expedientes de consulta para las empresas constructoras.

Aún deben llevarse a cabo varios procedimientos regulatorios, un procedimiento de autorización ambiental, un levantamiento adicional de parcelas, etc.

Al mismo tiempo, continúan los trabajos de "fase temprana", realizados por los socios de Île-de-France Mobilités. Esto es especialmente cierto en el corazón de la confluencia de Ivry ZAC y la ZAC de Ardoines, con la construcción del puente ajardinado.

El año 2021 sigue siendo rico en estudios y procedimientos, símbolos del progreso del proyecto. Para saber más, visita la página del proyecto.