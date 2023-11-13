Accessibilità: un'Île-de-France mobile per tutti
Cos'è l'accessibilità nei trasporti pubblici? Si tratta di dare accesso alla mobilità collettiva che permette a tutti di muoversi autonomamente.
Rendere accessibile una rete significa investimenti, opere, attriti con la realtà delle infrastrutture esistenti, regolamenti e iniziative per promuovere l'autonomia di tutti sulle linee.
Per misurare la realtà dell'accessibilità nel trasporto pubblico nella regione Ile-de-France, oggi e soprattutto domani, per capire l'ambizione dell'Île-de-France a favore di un servizio di mobilità pubblica che sia veramente aperto a tutti, sfoglia il nostro dossier: Accessibilità: un'Île-de-France mobile per tutti.
Cosa sarai in grado di leggere in questo file?
- Come pianificare un viaggio accessibile al 100%?
- Dati sull'accessibilitàsulla nostra rete
- Cos'è un mezzo di trasporto accessibile ?
- Focus sull'accessibilità e le sue molte facce
- Focus sul complesso caso della metropolitana di Parigi
- Scopri le iniziative che promuovono l'autonomia nel trasporto pubblico nella regione Ile-de-France
Buona lettura!