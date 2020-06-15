Pacchetto imagine R 2025-2026: abbonamento online

Quali sono i vantaggi del mio pass Imagine R?

Più che un sesamo per muoversi ovunque e senza limiti con i mezzi pubblici nella regione parigina, il pacchetto imagine R è anche accesso all'impegno, all'ascolto e alla cultura :

... imagine R accompagna i giovani nella loro ricerca di significato, scoperta, sorprese ed esperienze!