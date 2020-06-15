Pacchetto imagine R 2025-2026: abbonamento online
Imagine R 2025-2026: abbonati ora, direttamente online
Pacchetti Imagine R
Imagine R è un pacchetto annuale "tutte le zone" valido in tutta l'Île-de-France destinato a:
- Per i bambini sotto gli 11 anni (al 31 dicembre dell'anno di abbonamento) residenti nell'Île-de-France: questo è il pacchetto imagine R Junior a 24,80 euro / anno.
- Per gli scolari, gli studenti sotto i 26 anni (al 1 ° settembre dell'anno di abbonamento) residenti in Île-de-France: questo è il pacchetto immagina R School / studente) a 392,30 euro / anno.
Come faccio a sapere quale pacchetto Imagine R è giusto per me?
Sei uno scolaro, uno studente di scuola media, uno studente di scuola superiore, uno studente, un apprendista?
Per scoprire quale pacchetto imagine R è giusto per te, niente di più semplice! Vai alla pagina di simulazione e inserisci le tue informazioni.
Come posso abbonarmi al pacchetto imagine R?
- Vai al tuo spazio personale Navigo
- Compila il form e lasciati guidare
Con:
- Una foto recente del titolare (in caso di primo abbonamento);
- Solo per studenti, un certificato di iscrizione o scolarizzazione 2025-2026;
- Per gli studenti borsisti, la notifica dell'assegnazione della borsa di studio per l'anno 2025-2026;
- Per gli apprendisti, la prova della scolarizzazione deve specificare il tipo di formazione seguita (iniziale o continua) e il tipo di contratto di studio-lavoro (contratto di apprendistato)! Non essere in contratto di professionalizzazione;
- Per il pacchetto imagine R Junior, un documento di identità ;
- Un mezzo di pagamento.
Iscriviti per la prima volta a un pacchetto immagina R: il video tutorial!
Rinnova un pacchetto immagina R: il video tutorial!
Quali sono i vantaggi del mio pass Imagine R?
Più che un sesamo per muoversi ovunque e senza limiti con i mezzi pubblici nella regione parigina, il pacchetto imagine R è anche accesso all'impegno, all'ascolto e alla cultura :
- Mobilità impegnata con 2 viaggi di carpooling offerti al giorno
- Impegno associativo
- Numero di aiuto
- Libreria giovane
... imagine R accompagna i giovani nella loro ricerca di significato, scoperta, sorprese ed esperienze!