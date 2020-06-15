Pacchetto imagine R 2025-2026: abbonamento online

Imagine R 2025-2026: abbonati ora, direttamente online

Pacchetti Imagine R

Imagine R è un pacchetto annuale "tutte le zone" valido in tutta l'Île-de-France destinato a:

  • Per i bambini sotto gli 11 anni (al 31 dicembre dell'anno di abbonamento) residenti nell'Île-de-France: questo è il pacchetto imagine R Junior a 24,80 euro / anno.
  • Per gli scolari, gli studenti sotto i 26 anni (al 1 ° settembre dell'anno di abbonamento) residenti in Île-de-France: questo è il pacchetto immagina R School / studente) a 392,30 euro / anno.

Come faccio a sapere quale pacchetto Imagine R è giusto per me?

Sei uno scolaro, uno studente di scuola media, uno studente di scuola superiore, uno studente, un apprendista?

Per scoprire quale pacchetto imagine R è giusto per te, niente di più semplice! Vai alla pagina di simulazione e inserisci le tue informazioni.

Come posso abbonarmi al pacchetto imagine R?

  1. Vai al tuo spazio personale Navigo
  2. Compila il form e lasciati guidare

Con:

  • Una foto recente del titolare (in caso di primo abbonamento);
  • Solo per studenti, un certificato di iscrizione o scolarizzazione 2025-2026;
  • Per gli studenti borsisti, la notifica dell'assegnazione della borsa di studio per l'anno 2025-2026;
  • Per gli apprendisti, la prova della scolarizzazione deve specificare il tipo di formazione seguita (iniziale o continua) e il tipo di contratto di studio-lavoro (contratto di apprendistato)! Non essere in contratto di professionalizzazione;
  • Per il pacchetto imagine R Junior, un documento di identità ;
  • Un mezzo di pagamento.

Iscriviti per la prima volta a un pacchetto immagina R: il video tutorial!

Per poter guardare questo video, è necessario

Rinnova un pacchetto immagina R: il video tutorial!

Per poter guardare questo video, è necessario

Quali sono i vantaggi del mio pass Imagine R?

Più che un sesamo per muoversi ovunque e senza limiti con i mezzi pubblici nella regione parigina, il pacchetto imagine R è anche accesso all'impegno, all'ascolto e alla cultura :

... imagine R accompagna i giovani nella loro ricerca di significato, scoperta, sorprese ed esperienze!