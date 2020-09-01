Île-de-France Mobilités agisce per la qualità dell'aria

Miglioramento del trasporto pubblico

Île-de-France Mobilités ha lanciato un piano di rinnovamento del materiale rotabile con l'acquisto o la ristrutturazione di oltre 700 treni in modo che tutti i nostri treni siano confortevoli, dotati di protezione video e di tutti gli standard del comfort moderno. I nuovi treni sono più rispettosi dell'ambiente e consumano il 20% di energia in meno, grazie a un sistema di recupero dell'energia prodotta durante la frenata e grazie all'aria condizionata e al riscaldamento vengono regolati automaticamente in base al numero di passeggeri a bordo.

Sostituzione degli autobus diesel con autobus elettrici e a biogas

Entro il 2020 saranno ordinati 2.000 autobus elettrici e a metano. L'obiettivo è quello di far funzionare autobus ecologici al 100% in tutte le aree densamente popolate della regione entro il 2025, il che richiederà la graduale implementazione di oltre 5.000 autobus puliti, biogas o elettrici.

Studio sulle emissioni degli autobus in condizioni reali

Da giugno 2018, Île-de-France Mobilités e Airparif misurano i gas di scarico di vari autobus nella regione di Parigi (diversi tipi di motori) in condizioni operative reali (in circolazione e con passeggeri). Sarà così possibile misurare i benefici per i residenti dell'Ile-de-France della politica di miglioramento della qualità dell'aria condotta da Île-de-France Mobilités.

Moltiplicazione dei park and ride

Per aiutare i residenti dell'Ile-de-France a lasciare andare le loro auto, Île-de-France Mobilités ha lanciato la creazione entro il 2021 di 10.000 posti aggiuntivi nei parcheggi vicino alle stazioni.

Rafforzamento dell'offerta di autobus massicci

Per facilitare gli spostamenti in autobus, Île-de-France Mobilités ha già rafforzato 650 linee in tutta la regione. Quest'anno sono previsti nuovi rinforzi di offerta. Obiettivo: un'offerta di autobus densa adattata alle esigenze dei residenti dell'Ile-de-France.

Creazione di armadietti sicuri per biciclette

Île-de-France Mobilités distribuisce gli armadietti per biciclette Véligo nelle stazioni dell'Île-de-France. 7.000 posti sono già disponibili in 149 stazioni e più di 3.000 posti aggiuntivi sono finanziati o in costruzione. L'obiettivo è raggiungere i 50.000 posti entro il 2025.

Lancio di Véligo Location e creazione di un aiuto all'acquisto

Da settembre 2019, i residenti dell'Ile-de-France hanno il più grande servizio di noleggio a lungo termine di biciclette elettriche (VAE) al mondo con 10.000 biciclette elettriche disponibili. L'obiettivo è quello di incoraggiare l'uso della bicicletta, soprattutto per il pendolarismo. Inoltre, per incoraggiare i residenti dell'Ile-de-France a passare alle biciclette elettriche, Île-de-France Mobilités ha istituito un bonus di assistenza all'acquisto fino a € 500 per le e-bike e le cargo bike senza assistenza elettrica acquistate dal 1 ° dicembre 2019. Il premio per le bici cargo a pedalata assistita sarà fino a 600 euro.

Maggiore supporto per il carpooling

Il carpooling è una soluzione per far circolare meno auto sulle strade, causare meno ingorghi e mantenere una migliore qualità dell'aria. Per incoraggiarlo, Île-de-France Mobilités si è impegnata ad aumentare il numero di posti riservati al carpooling nei parcheggi. Inoltre, per facilitare l'accesso all'offerta di carpooling, il pianificatore di percorso ViaNavigo include ora una modalità di ricerca "carpooling", complementare al trasporto pubblico. Inoltre, viene fornita assistenza finanziaria ai passeggeri e ai conducenti.

Promozione della circolazione dolce

La Regione ha adottato un nuovo piano regionale a favore del ciclismo: il suo obiettivo è quello di mettere in sella i residenti dell'Ile-de-France e triplicare la pratica entro il 2021 con 2 milioni di viaggi ogni giorno. La Regione e Île-de-France Mobilités mobiliteranno insieme 100 milioni di euro.