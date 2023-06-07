Come ottenere il tuo biglietto giovane?

Pubblicato su

Lettura 1 min

La fine dell'anno scolastico si avvicina e così anche le vacanze estive... … Per partire con la mente leggera, pensa ora ad abbonarti o rinnovare il biglietto di trasporto scolastico di tuo figlio!

I. Sottoscrivi o rinnova il pass Imagine R e/o la carta Scol'R di tuo figlio.

Per il pacchetto imagine R > Iscriviti al piano imagine R

Per la carta Scol'R > Abbonati alla carta Scol'R

Il Dipartimento di Seine-et-Marne offre assistenza per finanziare il pacchetto imagine R e la carta Scol'R. Non esitate a chiedere al vostro dipartimento sul sito web https://seine-et-marne.fr/fr/aides-transport-scolaire o per telefono al numero 01 64 14 77 77

Lo sapevate? Il pacchetto imagine R junior è cumulativo e rimborsato al 100% da Île-de-France Mobilités se tuo figlio ha una carta Scol'R.

Ti diciamo di più qui !

Notizie simili