Notizie simili

I. Sottoscrivi o rinnova il pass Imagine R e/o la carta Scol'R di tuo figlio.
Per il pacchetto imagine R > Iscriviti al piano imagine R
Per la carta Scol'R > Abbonati alla carta Scol'R
Il Dipartimento degli Yvelines offre assistenza per finanziare il pacchetto imagine R e la carta Scol'R. Non esitate a chiedere al vostro dipartimento sul sito web https://www.78-92.fr/annuaire/aides-et-services/detail/aide-aux-transports-scolaires o per telefono al numero 01 39 07 77 13
Lo sapevate? Il pacchetto imagine R junior è cumulativo e rimborsato al 100% da Île-de-France Mobilités se tuo figlio ha una carta Scol'R.
Ti diciamo di più qui !
II. Sottoscrivi o rinnova la tessera scolastica regolare degli autobus, nota come carta Optile di tuo figlio.
La carta scuolabus regolare è valida per un viaggio giornaliero di andata e ritorno durante il periodo scolastico tra casa e scuola da effettuare sulle linee della società OPTILE interessata.
La carta scuola, linee regolari, consente anche un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra la scuola e il luogo del pranzo.
Per candidarsi:
1. Leggere attentamente il fronte e la nota esplicativa stampata sul retro del fascicolo.
2. Completa questa cartella in modo leggibile in lettere maiuscole con una penna a sfera.
Se si dispone già di una carta scuolabus dell'anno precedente, si prega di inserire il numero di questa carta nella casella corrispondente sul modulo 2
3. È imperativo indicare la classe del bambino e il numero di telefono dei genitori.
4. Il file deve essere firmato e datato dai genitori o dai tutori.
5. Fai timbrare e firmare il file dalla tua scuola.
Per i nuovi abbonamenti senza modifica dello stabilimento e del domicilio, il timbro dello stabilimento non è più necessario.
6. Restituisci il tuo file solo per posta accompagnato da un assegno di € 125,60 intestato a TRANSDEV all'indirizzo sottostante a:
TRANSDEV BOUCLE DES LYS
28-34 Charles-Edouard Jeanneret Street
78300 POISSY
La foto deve essere incollata da te, al ricevimento della carta.
__
Per scoprire e conoscere i requisiti di idoneità, clicca qui:
https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/carte-scolaire-bus-lignes-regulieres