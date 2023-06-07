Notizie simili

Per il pacchetto imagine R > Iscriviti al piano imagine R

Per la carta Scol'R > Abbonati alla carta Scol'R

Il Dipartimento degli Yvelines offre assistenza per finanziare il pacchetto imagine R e la carta Scol'R. Non esitate a chiedere al vostro dipartimento sul sito web https://www.78-92.fr/annuaire/aides-et-services/detail/aide-aux-transports-scolaires o per telefono al numero 01 39 07 77 13

Lo sapevate? Il pacchetto imagine R junior è cumulativo e rimborsato al 100% da Île-de-France Mobilités se tuo figlio ha una carta Scol'R.

