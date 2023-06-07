Notizie simili

Per il pacchetto imagine R > Iscriviti al piano imagine R

Per la carta Scol'R > Abbonati alla carta Scol'R

Il Dipartimento della Val d'Oise offre assistenza per finanziare il pacchetto imagine R e la carta Scol'R. Non esitate a chiedere al vostro dipartimento sul sito web https://www.valdoise.fr/54-transports-scolaires.htm o telefonicamente al numero 01 34 25 30 30

Lo sapevate? Il pacchetto imagine R junior è cumulativo e rimborsato al 100% da Île-de-France Mobilités se tuo figlio ha una carta Scol'R.

Ti diciamo di più qui !