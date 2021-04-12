Notizie simili

Per acquistare il tuo biglietto via SMS, valido sulle linee 282, 480, 482, 483 e Unicorn, invia BUS e il numero della linea al 93100
La parola chiave del lotto si evolve per l'acquisto di biglietti SMS sul territorio Seine Grand Orly
Niente più SEINEORLY a 93100!
Ora, invia BUS e il numero della tua linea senza spazio al 93100 per acquistare il tuo biglietto SMS:
- BUS282 per la linea 282
- BUS480 per la linea 480
- BUS481 per la linea Unicorn
- BUS482 per la linea 482
- BUS483 per la linea 483
Il numero di telefono non cambia, solo la parola chiave si evolve.
Nessun cambiamento?
- € 2,50 + eventuale costo dell'SMS per gli abbonamenti di telefonia mobile che non includono SMS illimitati (prezzo del biglietto addebitato sulla bolletta telefonica)
- Valido per 1 ora senza trasferimento
- Servizio disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free
Buon viaggio sulle tue linee di autobus Ile-de-France Mobilités!