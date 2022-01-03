Notizie simili

Dal 1 ° gennaio 2023, il prezzo del biglietto SMS cambia!

1 SMS = 1 biglietto 3 lettere da ricordare: MLV

Condizioni per l'acquisto di un biglietto SMS

Acquistando il tuo biglietto via SMS, invia MLV al 93100

  • € 2,50 + eventuale costo dell'SMS per gli abbonamenti di telefonia mobile che non includono SMS illimitati (prezzo del biglietto addebitato sulla bolletta telefonica)
  • Valido per 1 ora senza trasferimento
  • Servizio disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free

È possibile acquistare un biglietto prima del viaggio via SMS (solo abbonati BOUYGUES, ORANGE, SFR e FREE)

È MOLTO SEMPLICE:

INVIA TESTO: MLV

al 93100 (numero)

Riceverai il tuo biglietto dematerializzato via SMS!

QUAL È IL COSTO? //

2,50 euro il prezzo di 1 ticket di soccorso stradale + eventuale costo dell'SMS per gli abbonamenti di telefonia mobile che non includono SMS illimitati.

QUANTO DURA IL BIGLIETTO? //

1H senza trasferimento

QUALI SONO LE CONDIZIONI? //

Avere uno smartphone con un abbonamento Orange, SFR o Bouygues, Free, per ora

Buon viaggio sulle nostre linee

Ulteriori informazioni sul biglietto SMS

