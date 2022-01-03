Notizie simili

Acquistando il tuo biglietto via SMS, invia MLV al 93100
- € 2,50 + eventuale costo dell'SMS per gli abbonamenti di telefonia mobile che non includono SMS illimitati (prezzo del biglietto addebitato sulla bolletta telefonica)
- Valido per 1 ora senza trasferimento
- Servizio disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free
È possibile acquistare un biglietto prima del viaggio via SMS (solo abbonati BOUYGUES, ORANGE, SFR e FREE)
È MOLTO SEMPLICE:
INVIA TESTO: MLV
al 93100 (numero)
Riceverai il tuo biglietto dematerializzato via SMS!
QUAL È IL COSTO? //
2,50 euro il prezzo di 1 ticket di soccorso stradale + eventuale costo dell'SMS per gli abbonamenti di telefonia mobile che non includono SMS illimitati.
QUANTO DURA IL BIGLIETTO? //
1H senza trasferimento
QUALI SONO LE CONDIZIONI? //
Avere uno smartphone con un abbonamento Orange, SFR o Bouygues, Free, per ora
Buon viaggio sulle nostre linee