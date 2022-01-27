Notizie simili

Caricare il tuo Navigo Pass è così facile!

Dove ricaricare il tuo pass Navigo dal 20 del mese?

Dal tuo telefono con l'app Île-de-France Mobilités. Verifica la compatibilità su www.iledefrance-mobilites.fr

Dal tuo telefono con l'app Île-de-France Mobilités, è semplice e conveniente e che risparmio di tempo!

Ricarica di un Navigo con il telefono

Negli sportelli di vendita, nei terminali automatici, in alcuni negozi locali

Puoi anche andare ai banchi di vendita, ai terminali automatici e ad alcuni negozi locali.

E quali sono i negozi locali a Marne-la-Vallée?

La vostra rete di autobus a Marne-la-Vallée ha sviluppato una rete di rivenditori che vendono e ricaricano i pass Navigo (esclusi gli abbonamenti annuali).

Questa rete locale ti consente di caricare il tuo pass andando a fare shopping e non aspettare nelle code dei distributori automatici allo sportello nei momenti di punta. È più spesso un bar, un tabaccaio o un negozio di stampa.

Di seguito è riportata la posizione dei custodi della tua rete che saranno lieti di accoglierti:

Ubicazione dei depositari sulla rete Marne-la-Vallée

Le Saint-Domingue 27, place de l'Europe Bailly-Romainvilliers Le Céleste 3, place de la Marne Bussy-Saint-Georges Aux Cigares du Pharaon 60 bis avenue de la Jonchère Chanteloup-en-Brie Le Longchamp 6, rue du Général Leclerc Esbly Point Info Bus Gare de Lagny Thorigny rue de la gare Thorigny-sur-Marne Les Hauts de Vallières 17 Allée des Rousselets ZAC des Vallières - C. Cial Intermarché Thorigny-sur-Marne La Civette de Lagny 21 rue du Chemin de Fer Lagny-sur-Marne Tabac-Presse Orly Parc C. Cial Orly Parc Lagny-sur-Marne Le Pressoir 15 avenue de Saria Serris

Quindi, dove caricherai il tuo pass la prossima volta?

