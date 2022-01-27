Notizie simili

Dal tuo telefono con l'app Île-de-France Mobilités. Verifica la compatibilità su www.iledefrance-mobilites.fr
Dal tuo telefono con l'app Île-de-France Mobilités, è semplice e conveniente e che risparmio di tempo!
Negli sportelli di vendita, nei terminali automatici, in alcuni negozi locali
Puoi anche andare ai banchi di vendita, ai terminali automatici e ad alcuni negozi locali.
E quali sono i negozi locali a Marne-la-Vallée?
La vostra rete di autobus a Marne-la-Vallée ha sviluppato una rete di rivenditori che vendono e ricaricano i pass Navigo (esclusi gli abbonamenti annuali).
Questa rete locale ti consente di caricare il tuo pass andando a fare shopping e non aspettare nelle code dei distributori automatici allo sportello nei momenti di punta. È più spesso un bar, un tabaccaio o un negozio di stampa.
Di seguito è riportata la posizione dei custodi della tua rete che saranno lieti di accoglierti:
Le Saint-Domingue 27, place de l'Europe Bailly-Romainvilliers Le Céleste 3, place de la Marne Bussy-Saint-Georges Aux Cigares du Pharaon 60 bis avenue de la Jonchère Chanteloup-en-Brie Le Longchamp 6, rue du Général Leclerc Esbly Point Info Bus Gare de Lagny Thorigny rue de la gare Thorigny-sur-Marne Les Hauts de Vallières 17 Allée des Rousselets ZAC des Vallières - C. Cial Intermarché Thorigny-sur-Marne La Civette de Lagny 21 rue du Chemin de Fer Lagny-sur-Marne Tabac-Presse Orly Parc C. Cial Orly Parc Lagny-sur-Marne Le Pressoir 15 avenue de Saria Serris
Quindi, dove caricherai il tuo pass la prossima volta?