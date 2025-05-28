Notizie simili

Buone notizie per tutti i viaggiatori di tutti i giorni! La linea di autobus 4524 è il tuo alleato per i tuoi viaggi e ti consente di collegare diversi modi di trasporto. Questa linea pratica e veloce consente di navigare facilmente tra i due principali assi ferroviari della rete Ile-de-France.

📍 3 fermate strategiche servite dalla linea 4524:

La RER C per raggiungere rapidamente Parigi e la periferia sud-ovest dalla fermata "Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois",

per raggiungere rapidamente Parigi e la periferia sud-ovest dalla fermata "Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois", La RER D per attraversare Parigi da nord a sud dalla fermata "Gare de Juvisy-Condorcet",

per attraversare Parigi da nord a sud dalla fermata "Gare de Juvisy-Condorcet", Tram T12 per raggiungere Massy-Palaiseau o Evry-Courcouronnes dalla fermata "Coteaux de l'Orge".

🕒 Orari adattati alla tua vita quotidiana 7 giorni su 7 dalle 5:00 a mezzanotte!

Che tu sia in viaggio d'affari o in viaggio per i tuoi studi, gli orari della linea sono progettati per adattarsi alle tue esigenze di mobilità, soprattutto nei giorni feriali grazie a un'alta frequenza di un autobus ogni 20 minuti.

Non perdere altro tempo al volante della tua auto o alla ricerca di parcheggio. Scegli facilità e serenità con la linea 4524!