Notizie simili

La carta scuolabus Optile è un biglietto di trasporto valido solo per un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra casa e scuola, da effettuare durante il periodo scolastico.

(Questa carta non consente di viaggiare durante le vacanze scolastiche).

È destinato agli studenti delle scuole medie e superiori che seguono un'istruzione primaria o secondaria o una classe di preparazione all'apprendistato.

Gli studenti della scuola materna e primaria non possono richiedere una tessera scolastica Optile.



Inoltre, questa carta viene rilasciata dall'operatore della rete di autobus (Keolis Ouest Val-de-Marne) a seguito di un abbonamento.