Notizie simili

A chi è rivolta la tessera scuolabus Optile?
La carta scuolabus Optile è un biglietto di trasporto valido solo per un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra casa e scuola, da effettuare durante il periodo scolastico.
(Questa carta non consente di viaggiare durante le vacanze scolastiche).
È destinato agli studenti delle scuole medie e superiori che seguono un'istruzione primaria o secondaria o una classe di preparazione all'apprendistato.
Gli studenti della scuola materna e primaria non possono richiedere una tessera scolastica Optile.
Inoltre, questa carta viene rilasciata dall'operatore della rete di autobus (Keolis Ouest Val-de-Marne) a seguito di un abbonamento.
Requisiti di ammissibilità:
Per beneficiare della carta scolastica Optile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Risiedere nell'Île-de-France: è possibile mantenere un solo indirizzo di residenza.
- Avere meno di 21 anni al 1° settembre dell'anno scolastico di abbonamento.
- Essere scolarizzati con lo status di esterno o mezza pensione al college o al liceo.
- Essere domiciliato a 3 km o più dalla scuola.
- La sottoscrizione deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2023*
* Oltre a ciò, possono essere esaminate solo le richieste relative a una situazione particolare (trasloco, cambio di stabilimento, ecc.).
Come sottoscrivere la tessera scolastica Opile?
> Verranno elaborati solo i file completi, qualsiasi file incompleto, illeggibile o non conforme verrà automaticamente restituito alle famiglie.
> Verranno elaborati solo i file ricevuti per posta, nessun file sarà accettato in loco.
Fasi di sottoscrizione:
- Scarica qui sotto il file da stampare e compilare
> Tutti i campi delle parti A/B/C sono obbligatori, il campo D è facoltativo.
> Il timbro e la firma della scuola sono obbligatori anche per ogni nuovo abbonamento.
Scarica qui il tuo dossier
- In una busta, allega al tuo file il pagamento tramite assegno intestato a KEOLIS
(dettagli nella sezione "Prezzi della tessera scolastica Optile")
> Non devono essere inviate foto, buste preaffrancate o altri articoli. Non possiamo garantire la restituzione di questi articoli.
- Invia il tuo file per posta ordinaria al seguente indirizzo:
Keolis - Servizio Mappe Scolastiche
Bouvray Way - CS 60671
94311 ORLY CEDEX
- Ricevi al più presto la mappa della scuola all'indirizzo che ci hai fornito sul file.
Prezzo della tessera scolastica Optile:
Il prezzo della carta scolastica Optile funziona per numero di sezioni, cioè una distanza calcolata da Optile e Île-de-France mobilité, tra l'indirizzo di partenza e la scuola.
Per scoprire il numero di sezioni corrispondenti al viaggio di tuo figlio, ti preghiamo di contattarci.
Consulta di seguito le tariffe applicate per l'anno scolastico 2023-2024
Per conoscere il prezzo corrispondente al viaggio di tuo figlio, contattaci.
Fai attenzione, se il prezzo finale supera: 365 €, la tua richiesta verrà automaticamente rifiutata.
> Il pass Navigo Imagine'R sarà più vantaggioso per te.
Sovvenzioni comunali e dipartimentali:
Affinché una sovvenzione possa essere applicata al momento della sottoscrizione, il comune deve prima dichiarare l'importo della sua partecipazione al vettore.
Per i comuni della Val-de-Marne, nessuna sovvenzione è stata dichiarata ai nostri servizi.
Tuttavia, ti invitiamo a contattare il tuo municipio o il servizio di trasporto della tua comunità per usufruire di un eventuale sussidio.
Il dipartimento della Val-de-Marne offre inoltre una sovvenzione a determinate condizioni.
Vi invitiamo a consultare il sito del dipartimento cliccando qui per conoscere le modalità.
Si prega di notare che questo sussidio dipartimentale non si applica al prezzo pagato al vettore al momento della sottoscrizione. Quest'ultimo sarà richiesto da te, dopo aver ricevuto la tua tessera scolastica Optile.
Per saperne di più:
Hai bisogno di maggiori informazioni su come utilizzare o sottoscrivere la tessera di trasporto scolastico Opile?
Contattateci! I nostri team saranno lieti di rispondere alle vostre domande.