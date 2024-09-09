Settimana europea della mobilità 2024
Il tema della Settimana europea della mobilità nel 2024? La condivisione dello spazio pubblico. Una sfida che risuona particolarmente fortemente con le missioni svolte da Île-de-France Mobilités. Perché condividere lo spazio pubblico richiede sempre più mezzi pubblici, ma anche un postoreale lasciato alla mobilità attiva (a piedi, in bicicletta, per esempio)
Farti venire voglia di scegliere i mezzi pubblici
Scegliere il trasporto pubblico per spostarsi è già il primo atto che tutti possono fare per condividere lo spazio pubblico.
E proprio dare a tutti la possibilità di fare questa scelta è una delle ambizioni di Île-de-France Mobilités. Abbonamenti a prezzi calmierati, tariffe sociali, pagamento, ricarica e validazione dei biglietti di trasporto sempre più convenienti e intermodalità facilitata: questi sono gli strumenti per una mobilità sostenibile scelta.
Questo è anche il motivo per cui, inoltre, Île-de-France Mobilités integra sempre più vantaggi nel tuo abbonamento Navigo, facilita il parcheggio della tua bici o auto il più vicino possibile al tuo treno o RER giornaliero, sviluppa autobus serali e discesa su richiesta, rafforza la sicurezza e, naturalmente, investe anno dopo anno per sviluppare o estendere la sua rete attraverso tram, autobus, RER, metropolitana, TàD o linee ferroviarie, il più vicino possibile a te.
Organizzare la transizione energetica
Allo stesso tempo, Île-de-France Mobilités sta intraprendendo da molti anni un progetto titanico per rinnovare i suoi autobus e pullman al fine di sostituirli con modelli più virtuosi dal punto di vista energetico.
Che siano elettrici (nelle periferie interne) o che utilizzino biometano, i veicoli della rete Île-de-France Mobilités fanno parte di una strategia di frugalità energetica e riduzione delle emissioni di gas serra.
"Dal 2016 abbiamo acquistato 4.000 autobus puliti (il 40% della flotta). Ma il 60% degli autobus funziona ancora a diesel. Avremo autobus puliti al 100% nelle aree urbane entro il 2025 (elettrici, idrogeno, CNG ...). Nelle aree rurali, raggiungeremo l'uscita totale dal diesel entro il 2025, grazie ai biocarburanti. Utilizzeremo l'HVO, derivato dai rifiuti e dall'olio da cucina usato, negli autobus diesel, prima di sostituirli entro il 2029", ha dichiarato Valérie Pécresse, presidente della regione Île-de-France e presidente di Île-de-France Mobilités, il 28 agosto in un'intervista al quotidiano Le Parisien.