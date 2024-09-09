Settimana europea della mobilità 2024

Il tema della Settimana europea della mobilità nel 2024? La condivisione dello spazio pubblico. Una sfida che risuona particolarmente fortemente con le missioni svolte da Île-de-France Mobilités. Perché condividere lo spazio pubblico richiede sempre più mezzi pubblici, ma anche un postoreale lasciato alla mobilità attiva (a piedi, in bicicletta, per esempio)

Farti venire voglia di scegliere i mezzi pubblici

Scegliere il trasporto pubblico per spostarsi è già il primo atto che tutti possono fare per condividere lo spazio pubblico.

E proprio dare a tutti la possibilità di fare questa scelta è una delle ambizioni di Île-de-France Mobilités. Abbonamenti a prezzi calmierati, tariffe sociali, pagamento, ricarica e validazione dei biglietti di trasporto sempre più convenienti e intermodalità facilitata: questi sono gli strumenti per una mobilità sostenibile scelta.