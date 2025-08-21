Come posso iscrivermi o rinnovare il mio piano Imagine R? Quali documenti giustificativi sono necessari?
La sottoscrizione o il rinnovo di un piano immagina R online dallo Spazio personale del pagatore.
Se sei finanziato da un terzo pagatore o se vuoi pagare con assegno, i passaggi vengono effettuati per posta (salta per il pacchetto imagine R Junior).
Consulta la Guida Imagine R per trovare i passaggi di sottoscrizione passo-passo.
Abbonamento online
Prerequisiti: se hai appena creato il tuo spazio personale e desideri sottoscrivere un abbonamento, ricordati di inserire il tuo indirizzo postale nel tuo account Île-de-France Mobilités Connect.
L'abbonamento viene effettuato dallo spazio personale del pagatore.
- "Il mio Navigo" >> Clicca su "Iscriviti o ordina un pass"
Se ti iscrivi per una terza parte (come tuo figlio), puoi farlo dal tuo spazio "Iscriviti per un nuovo titolare" in fondo alla pagina.
- Finalizza l'abbonamento online.
Trova tutti i dettagli sull'abbonamento nellaGuida imagine R.
Rinnovo online
Il rinnovo viene effettuato dallo spazio personale del pagatore.
- "My Navigo" >> Clicca su "Rinnova il tuo pacchetto imagine R per l'anno 2025/2026"
Se non trovi nel tuo spazio il pacchetto da rinnovare, non creare un nuovo account, contatta l'agenzia imagine R al numero 09 69 39 22 22.
- Finalizza l'abbonamento online: i moduli sono precompilati con le informazioni dell'anno precedente assicurati di controllarli.
- Una volta confermato l'abbonamento, ricarica il pacchetto sul tuo pass.
Trova tutti i dettagli sul rinnovo nellaGuida imagine R.
Documenti giustificativi
I seguenti documenti giustificativi saranno richiesti per un abbonamento o un rinnovo
- Foto tessera recente del titolare, frontale, a testa nuda, su sfondo neutro, e formato 35 x 45 mm (solo per abbonamento).
- Prova di iscrizione o scolarizzazione, per il pacchetto imagine R Student: deve essere in francese, menzionando i cognomi / nomi e l'anno scolastico in corso.
- Prova di identità, per immaginare R Junior: se non è un rinnovo del pacchetto.
- Notifica della borsa di studio (per i borsisti): se sei un borsista dopo la sottoscrizione, puoi presentare domanda in seguito.
Nell'ambito di ulteriori controlli , potrebbero essere richiesti ulteriori documenti.
Glossario
- Titolare: la persona che beneficia del pacchetto immagina R. La sua foto e il suo nome appaiono sul pass Navigo imagine R.
- Pagatore: la persona che effettua il pagamento del pacchetto.