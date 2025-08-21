Come posso iscrivermi o rinnovare il mio piano Imagine R? Quali documenti giustificativi sono necessari?

Aggiornato su 21 agosto 2025

La sottoscrizione o il rinnovo di un piano immagina R online dallo Spazio personale del pagatore.

Se sei finanziato da un terzo pagatore o se vuoi pagare con assegno, i passaggi vengono effettuati per posta (salta per il pacchetto imagine R Junior).

Consulta la Guida Imagine R per trovare i passaggi di sottoscrizione passo-passo.

Abbonamento online

Prerequisiti: se hai appena creato il tuo spazio personale e desideri sottoscrivere un abbonamento, ricordati di inserire il tuo indirizzo postale nel tuo account Île-de-France Mobilités Connect.

L'abbonamento viene effettuato dallo spazio personale del pagatore.

  • "Il mio Navigo" >> Clicca su "Iscriviti o ordina un pass"
    Se ti iscrivi per una terza parte (come tuo figlio), puoi farlo dal tuo spazio "Iscriviti per un nuovo titolare" in fondo alla pagina.
  • Finalizza l'abbonamento online.

Trova tutti i dettagli sull'abbonamento nellaGuida imagine R.

Rinnovo online

Il rinnovo viene effettuato dallo spazio personale del pagatore.

  • "My Navigo" >> Clicca su "Rinnova il tuo pacchetto imagine R per l'anno 2025/2026"
    Se non trovi nel tuo spazio il pacchetto da rinnovare, non creare un nuovo account, contatta l'agenzia imagine R al numero 09 69 39 22 22.
  • Finalizza l'abbonamento online: i moduli sono precompilati con le informazioni dell'anno precedente assicurati di controllarli.
  • Una volta confermato l'abbonamento, ricarica il pacchetto sul tuo pass.

Trova tutti i dettagli sul rinnovo nellaGuida imagine R.

Documenti giustificativi

I seguenti documenti giustificativi saranno richiesti per un abbonamento o un rinnovo

  • Foto tessera recente del titolare, frontale, a testa nuda, su sfondo neutro, e formato 35 x 45 mm (solo per abbonamento).
  • Prova di iscrizione o scolarizzazione, per il pacchetto imagine R Student: deve essere in francese, menzionando i cognomi / nomi e l'anno scolastico in corso.
  • Prova di identità, per immaginare R Junior: se non è un rinnovo del pacchetto.
  • Notifica della borsa di studio (per i borsisti): se sei un borsista dopo la sottoscrizione, puoi presentare domanda in seguito.

Nell'ambito di ulteriori controlli , potrebbero essere richiesti ulteriori documenti.

Glossario

  • Titolare: la persona che beneficia del pacchetto immagina R. La sua foto e il suo nome appaiono sul pass Navigo imagine R.
  • Pagatore: la persona che effettua il pagamento del pacchetto.