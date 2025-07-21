Dove posso trovare un pass Navigo imagine R? A quale costo?
Il pass Navigo imagine R viene rilasciato al momento della prima sottoscrizione del pacchetto imagine R Junior, imagine R School o imagine R Student (escluse le spese amministrative relative al pacchetto):
- online, dal suo Spazio Personale
- per corrispondenza tramite modulo cartaceo (escluso pacchetto imagine R Junior)
Il pass viene quindi spedito a casa tua entro 21 giorni:
- a casa del pagatore per un pacchetto imagine R School o un pacchetto imagine R Junior
- a casa del pagatore o del portatore per un pacchetto immagina R Student.
Cosa c'è da sapere
Il pass è gratuito al momento della prima sottoscrizione.
Alla fine dell'anno scolastico, il pass Navigo imagine R deve essere conservato per l'abbonamento successivo.
Se il titolare della carta non ha più il suo pass Navigo imagine R, la produzione di un nuovo pass verrà fatturata.