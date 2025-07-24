Cos'è la tariffa Solidarité Transport?
Ci sono 3 tariffe di trasporto solidale che ti consentono di beneficiare di sconti sui tuoi biglietti e pacchetti.
Solidarietà gratuita
La tariffa Solidarité Gratuité consente ad alcuni beneficiari dell'assistenza sociale di viaggiare gratuitamente in tutta l'Île-de-France su tutti i modi di trasporto.
Puoi beneficiarne se vivi nell'Île-de-France e:
- far parte di una famiglia che riceve la RSA a determinate condizioni di reddito (la somma della somma della somma forfettaria e del bonus di attività deve essere inferiore ai massimali definiti da Île-de-France Mobilités);
- o sono disoccupati e beneficiano sia dell'indennità di solidarietà specifica (ASS) che della sanità complementare solidale (CSS) senza partecipazione finanziaria (ex copertura sanitaria universale complementare CMU-C).
I diritti sono concessi per un periodo di 3 mesi e possono essere rinnovati.
Scopri di più sui prezzi gratuiti di Solidarity
Sconto Solidarietà 75%
Il prezzo dello sconto di solidarietà del 75% consente ad alcuni beneficiari di assistenza sociale di usufruire di uno sconto del 75% sui pacchetti Navigo Month e Week; oltre al 50% sui biglietti unitari e Navigo Liberté +.
Possono beneficiare dello sconto di solidarietà del 75%:
- beneficiari della Sanità Complementare Solidale (CSS) senza partecipazione finanziaria (ex Copertura Sanitaria Universale Complementare CMU-C), nonché i membri del loro nucleo familiare;
- o persone in cerca di lavoro che ricevono l'indennità di solidarietà specifica (ASS).
I diritti sono concessi per un periodo da 1 a 12 mesi e possono essere rinnovati.
Scopri di più sullo sconto di solidarietà del 75%
Sconto 50%
Il prezzo dello sconto del 50% consente ad alcuni beneficiari dell'assistenza sociale di usufruire di uno sconto del 50% sui pacchetti Navigo Month e Week, biglietti unitari e Navigo Liberté +.
Possono beneficiare dello sconto di solidarietà del 50%:
- beneficiari dell'assistenza medica statale (AME).
Il diritto alla riduzione è concesso per un periodo da 1 a 12 mesi, a seconda della fine dei diritti sociali e può essere rinnovato.