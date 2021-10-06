Avvisi pubblicati

Autobus

Stazioni e percorsi|tremblay-en-france

circulation facilitée sur l'ensemble du tracé ?

Ciao, consentire un migliore servizio e regolarità degli autobus è una buona idea. Sulla parte discendente / ascendente della stazione di Vert galant, utilizzare una corsia per gli autobus sembra sagg

Caratteristiche del progetto

Département de Seine Saint Denis

Il Dipartimento di Seine-Saint-Denis è impegnato con Ile-de-France Mobilités (IdFM) per sostenere il progetto di autobus Aulnay-sous-Bois – Tremblay-en-France. Condividiamo con IdFM e gli altri partne

Varie|villepinte

Négatif

Non favorevole al progetto perché il traffico su questo viale è cattivo solo la sera e la creazione di un corridoio di autobus creerà più insicurezza e i giovani passeranno attraverso questo corridoio

Caratteristiche del progetto|aulnay-sous-bois

Profitons-en pour faire de la place aux mobilités actives (piétons, vélos)

Approfittiamo della ristrutturazione della linea 15 per fare + spazio al trasporto pubblico ma anche alla mobilità attiva. Ciò significa: 1) Capire perché così tante auto attraversano il ponte della

Caratteristiche del progetto|aulnay-sous-bois

Contribution d’Aulnay à Vélo, avec le Collectif Vélo Île-de-France

Questo è il contributo di Aulnay a Vélo e del Collectif Vélo Île-de-France, di cui l'associazione è membro. Il progetto TCSP offre prospettive per lo sviluppo e la riqualificazione di alcune strade c

Caratteristiche del progetto|aulnay-sous-bois

Portion gare aulnay sous bois

Buongiorno, Va notato che l'uso della bicicletta non fa parte dell'obiettivo politico del municipio di Aulnay sous bois che durante le ultime elezioni comunali ha reso la bicicletta responsabile di a

Caratteristiche del progetto|aulnay-sous-bois

Contestation des partis pris d'aménagement

Il progetto TCSP prevede di liberare i diritti di passaggio pubblici al fine di migliorare il flusso degli autobus sull'attuale linea 15. Tuttavia, tra il ponte della croce bianca e la fermata del con

Stazioni e percorsi|villepinte

Partie RD40

Questa strada è stata inizialmente perfettamente progettata (raramente) anche se la sua fluidità nativa è stata successivamente distorta da una segnaletica orizzontale disastrosa. Cosa non fare: - Ab

Caratteristiche del progetto|tremblay-en-france

Enfin mes doifférentes interventions prises en considération

Da anni chiediamo un cambiamento nel funzionamento della linea 15 sulla parte dal Vert Galant a Place Jean-Jaurès. All'epoca in cui la linea era gestita dal CIF, nonostante numerose indagini, nonché

Stazioni e percorsi|aulnay-sous-bois

EST-IL VRAIMENT NÉCESSAIRE DE PASSER PAR LE PONT DE LA CROIX-BLANCHE?

Le strade Aulnaysiennes (Mitry, Princet, Vallès, Pont de la Croix-Blanche) sono molto limitate e non permetteranno di creare un sito pulito completo. Possiamo immaginare, tuttavia, un regolamento per