Avvisi pubblicati

Pubblicato su
Stazioni e percorsi|tremblay-en-france
circulation facilitée sur l'ensemble du tracé ?
Ciao, consentire un migliore servizio e regolarità degli autobus è una buona idea. Sulla parte discendente / ascendente della stazione di Vert galant, utilizzare una corsia per gli autobus sembra sagg
Pubblicato su
Caratteristiche del progetto
Département de Seine Saint Denis
Il Dipartimento di Seine-Saint-Denis è impegnato con Ile-de-France Mobilités (IdFM) per sostenere il progetto di autobus Aulnay-sous-Bois – Tremblay-en-France. Condividiamo con IdFM e gli altri partne
Pubblicato su
Varie|villepinte
Négatif
Non favorevole al progetto perché il traffico su questo viale è cattivo solo la sera e la creazione di un corridoio di autobus creerà più insicurezza e i giovani passeranno attraverso questo corridoio
Pubblicato su
Caratteristiche del progetto|aulnay-sous-bois
Profitons-en pour faire de la place aux mobilités actives (piétons, vélos)
Approfittiamo della ristrutturazione della linea 15 per fare + spazio al trasporto pubblico ma anche alla mobilità attiva.
Ciò significa:
1) Capire perché così tante auto attraversano il ponte della
Pubblicato su
Caratteristiche del progetto|aulnay-sous-bois
Contribution d’Aulnay à Vélo, avec le Collectif Vélo Île-de-France
Questo è il contributo di Aulnay a Vélo e del Collectif Vélo Île-de-France, di cui l'associazione è membro.
Il progetto TCSP offre prospettive per lo sviluppo e la riqualificazione di alcune strade c
Pubblicato su
Caratteristiche del progetto|aulnay-sous-bois
Portion gare aulnay sous bois
Buongiorno,
Va notato che l'uso della bicicletta non fa parte dell'obiettivo politico del municipio di Aulnay sous bois che durante le ultime elezioni comunali ha reso la bicicletta responsabile di a
Pubblicato su
Caratteristiche del progetto|aulnay-sous-bois
Contestation des partis pris d'aménagement
Il progetto TCSP prevede di liberare i diritti di passaggio pubblici al fine di migliorare il flusso degli autobus sull'attuale linea 15. Tuttavia, tra il ponte della croce bianca e la fermata del con
Pubblicato su
Stazioni e percorsi|villepinte
Partie RD40
Questa strada è stata inizialmente perfettamente progettata (raramente) anche se la sua fluidità nativa è stata successivamente distorta da una segnaletica orizzontale disastrosa.
Cosa non fare:
- Ab
Pubblicato su
Caratteristiche del progetto|tremblay-en-france
Enfin mes doifférentes interventions prises en considération
Da anni chiediamo un cambiamento nel funzionamento della linea 15 sulla parte
dal Vert Galant a Place Jean-Jaurès. All'epoca in cui la linea era gestita dal CIF, nonostante numerose indagini, nonché
Pubblicato su
Stazioni e percorsi|aulnay-sous-bois
EST-IL VRAIMENT NÉCESSAIRE DE PASSER PAR LE PONT DE LA CROIX-BLANCHE?
Le strade Aulnaysiennes (Mitry, Princet, Vallès, Pont de la Croix-Blanche) sono molto limitate e non permetteranno di creare un sito pulito completo. Possiamo immaginare, tuttavia, un regolamento per