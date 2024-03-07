4 incontri pubblici per conoscere l'evoluzione del progetto
Il team di progetto ti dà appuntamento per presentare le evoluzioni del progetto dalla consultazione preliminare e rispondere a tutte le tue domande prima dell'inchiesta pubblica.
Ognuno di questi momenti informativi sarà l'occasione per un focus dettagliato su una particolare area geografica.
Incontri pubblici
Giovedì 21 marzo 2024 dalle 19:30 alle 21:30
Municipio di Perreux-sur-Marne
Focus sugli sviluppi a Fontenay-sous-Bois e Perreux-sur-Marne
Martedì 2 aprile 2024 dalle 19 alle 21
Municipio di Neuilly-sur-Marne
Focus sulle strutture a Neuilly-sur-Marne
Giovedì 4 aprile dalle 19:30 alle 21:30
Municipio di Neuilly-Plaisance
Focus sui servizi a Neuilly-Plaisance
Un incontro con i viaggiatori
Lunedì 25 marzo dalle 17:30 alle 19:30
Piazzale della stazione degli autobus di Chelles-Gournay
Focus sui servizi a Chelles