Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

4 incontri pubblici per conoscere l'evoluzione del progetto

Il team di progetto ti dà appuntamento per presentare le evoluzioni del progetto dalla consultazione preliminare e rispondere a tutte le tue domande prima dell'inchiesta pubblica.

Ognuno di questi momenti informativi sarà l'occasione per un focus dettagliato su una particolare area geografica.

 

Incontri pubblici

Giovedì 21 marzo 2024 dalle 19:30 alle 21:30

Municipio di Perreux-sur-Marne

Focus sugli sviluppi a Fontenay-sous-Bois e Perreux-sur-Marne

 

Martedì 2 aprile 2024 dalle 19 alle 21

Municipio di Neuilly-sur-Marne

Focus sulle strutture a Neuilly-sur-Marne

 

Giovedì 4 aprile dalle 19:30 alle 21:30

Municipio di Neuilly-Plaisance

Focus sui servizi a Neuilly-Plaisance

 

Un incontro con i viaggiatori

Lunedì 25 marzo dalle 17:30 alle 19:30

Piazzale della stazione degli autobus di Chelles-Gournay

Focus sui servizi a Chelles

 

 

Residenti, utenti del trasporto pubblico, aziende, commercianti e associazioni, venite in gran numero!