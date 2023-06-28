Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Le vostre domande
Hai una domanda sul progetto? La risposta potrebbe essere già in questa FAQ. In caso contrario, puoi porre la tua domanda al team di progetto su questo modulo. Cercheremo di rispondere alla tua domanda il prima possibile.
- Perché scegliere Val de Fontenay come capolinea a ovest?
- Che dire del servizio alla stazione di Nogent-sur-Marne?
- Perché scegliere la stazione di Chelles-Gournay come capolinea a est?
- Cosa è previsto per servire il quartiere di Castermant, il quartiere del municipio e il centro commerciale Terre-Ciel a Chelles?
- Perché eliminare le stazioni degli autobus? Come sono state definite le posizioni delle stazioni?
- Il percorso è stato modificato dopo la consultazione?
- Perché non ci sono corsie dedicate per gli autobus? Questo non rischia di penalizzare il traffico degli autobus?
- Che cos'è un TCSP o un sito pulito?
- Quali saranno i tempi di percorrenza con il Bus Bords de Marne?
- Con quale frequenza e in quale orario funzionerà l'autobus Bords de Marne?
- Gli autobus e le stazioni saranno accessibili a tutti? Quali servizi sono previsti nella stazione?
- Quali saranno le caratteristiche del materiale rotabile? Dove sorgerà il nuovo Bus Operations Center e a cosa serve?
- Come sono previste le strutture per il ciclismo?
- Quali sono gli sviluppi urbanistici e paesaggistici proposti dal progetto?
- La linea di autobus 113 scomparirà? E le altre linee di autobus che utilizzano l'asse?
- Se il numero di corsie stradali è ridotto, quali saranno gli impatti sul traffico locale e per gli automobilisti che attualmente passano attraverso questo asse?
- Perché le stazioni dei progetti di estensione della linea 1 della metropolitana (Val de Fontenay) e della linea 11 della metropolitana (Neuilly-Hospitals) non compaiono sulla mappa del progetto?
- Il progetto dipende dalla riqualificazione del polo di Val de Fontenay? Qual è l'alternativa se questo progetto viene ritardato?
- Il progetto dipende dalla messa in servizio della linea 15 Est?
- Quali sono le informazioni sul cantiere in questa fase?
- Gli alberi esistenti saranno preservati?
- I posti auto saranno rimossi?
- Il progetto richiederà espropri?