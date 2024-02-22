Che cos'è il Concept Scheme (PDS) e il fascicolo dell'inchiesta pubblica?

Lo schema è una sintesi degli studi preliminari che sono stati condotti per compilare il fascicolo dell'inchiesta pubblica. Specifica gli obiettivi del progetto, definisce il suo programma funzionale in termini di integrazione urbana e ambientale, funzionamento, sicurezza, intermodalità e tenendo conto delle raccomandazioni risultanti dalla consultazione preliminare. Specifica inoltre il costo e il programma dell'operazione. Infine, propone una prima valutazione ambientale.

Il fascicolo dell'inchiesta pubblica è il documento di riferimento dell'indagine preliminare alla dichiarazione di pubblica utilità del progetto. Riprende lo schema e lo completa con uno studio di impatto ambientale più dettagliato e la valutazione socioeconomica del progetto. Sarà reso disponibile su questo sito web durante l'inchiesta pubblica.