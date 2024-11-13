Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Il progetto Bus Bords de Marne consiste nella creazione di corsie dedicate agli autobus e nella creazione di una nuova linea di autobus di circa 8,5 km tra Val de Fontenay e Chelles-Gournay.
Mappa generale del progetto
Figure chiave
17 stazioni
su 7 comuni attraversati(1 ogni 530m circa)
3 stazioni servite
Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance, Chelles-Gournay
8,5 km di percorso
di cui l'85% sul proprio sitoe il 15% in sito mistoin ogni senso di marcia
1 pista ciclabile bidirezionale continua
di Val de Fontenaya Chelles-Gournay
33.000 viaggiatori
previsto al giorno
24m
la lunghezza dei nuovi autobusbiarticolato, accessibile a tuttie motorizzato elettricamente
4 minuti
frequenza nelle ore di punta,Circa 6 minuti durante le ore non di punta
Una vasta gamma di ore
30 minuti
approssimativamente tra i terminali,10 minuti da Maison Blanche a Chelles-Gournayo Neuilly-Plaisance RER
Calendario
- Inverno 2020-2021Consultazione preliminare
- 2021-2023Studi preliminari (schema e fascicolo d'indagine)
- dicembre 2023Approvazione del piano di principio e del fascicolo di indagine di pubblica utilità da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités
- Dal 14 ottobre al 13 novembre 2024Inchiesta pubblica
- Oggiaprile 2025Approvazione della Dichiarazione di Progetto da parte del Consiglio di Amministrazione di Île-de-France Mobilités
- 2025Dichiarazione di pubblica utilità e avvio di studi di progettazione dettagliati (progetto preliminare)
- 2030Messa in servizio