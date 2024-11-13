Autobus

Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Il progetto Bus Bords de Marne consiste nella creazione di corsie dedicate agli autobus e nella creazione di una nuova linea di autobus di circa 8,5 km tra Val de Fontenay e Chelles-Gournay.

Vista d'intenti di Place de la Résistance a Neuilly-sur-Marne - ©Ile-de-France Mobilités / EGIS
Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento della Val-de-Marne
Dipartimento di Seine-Saint-Denis
Dipartimento di Seine et Marne
Île-de-France Mobilités

Per saperne di più sull'inchiesta pubblica

Notizie

Il progetto dichiarato di pubblica utilità!

Pubblicato su

Il progetto Bus Bords de Marne dichiarato di pubblica utilità!

Iscriviti alle notizie
Tutte le notizie sul progetto

Mappa generale del progetto

Figure chiave

17 stazioni

su 7 comuni attraversati(1 ogni 530m circa)

3 stazioni servite

Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance, Chelles-Gournay

8,5 km di percorso

di cui l'85% sul proprio sitoe il 15% in sito mistoin ogni senso di marcia

1 pista ciclabile bidirezionale continua

di Val de Fontenaya Chelles-Gournay

33.000 viaggiatori

previsto al giorno

24m

la lunghezza dei nuovi autobusbiarticolato, accessibile a tuttie motorizzato elettricamente

4 minuti

frequenza nelle ore di punta,Circa 6 minuti durante le ore non di punta

Una vasta gamma di ore

30 minuti

approssimativamente tra i terminali,10 minuti da Maison Blanche a Chelles-Gournayo Neuilly-Plaisance RER

Calendario

Vedi il calendario
  1. Inverno 2020-2021
    Consultazione preliminare
  2. 2021-2023
    Studi preliminari (schema e fascicolo d'indagine)
  3. dicembre 2023
    Approvazione del piano di principio e del fascicolo di indagine di pubblica utilità da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités
  4. Dal 14 ottobre al 13 novembre 2024
    Inchiesta pubblica
  5. Oggi
    aprile 2025
    Approvazione della Dichiarazione di Progetto da parte del Consiglio di Amministrazione di Île-de-France Mobilités
  6. 2025
    Dichiarazione di pubblica utilità e avvio di studi di progettazione dettagliati (progetto preliminare)
  7. 2030
    Messa in servizio

Obiettivi

Offrire un mezzo di trasporto veloce, affidabile e comodo per spostarsi agevolmente sul territorio

Il Triangolo

A Fontenay-sous-Bois e Le Perreux-sur-Marne, l'autobus Bords de Marne utilizza il "triangolo" della Val de Fontenay.