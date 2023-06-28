Sfoglia il percorso

Il percorso e le stazioni selezionate

L'autobus Bords de Marne percorrerà circa 8,5 chilometri e servirà 17 stazioni. Attraversa 7 comuni (Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Gagny, Gournay-sur-Marne e Chelles) e 3 dipartimenti (Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis e Seine-et-Marne). Il progetto è accompagnato dalla costruzione di una pista ciclabile continua da Val de Fontenay a Chelles-Gournay e da una riorganizzazione della rete di autobus locali. I terminal saranno situati nel futuro hub degli autobus a est di Val de Fontenay e all'interno del nodo degli autobus di Chelles-Gournay.