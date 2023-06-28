Autobus

Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Dalla stazione Aristide Briand alla stazione di Verdun

Su questa tratta, l'autobus Bords de Marne serve le stazioni Aristide Briand, Foch – De Gaulle, Place de la Résistance e Verdun a Neuilly-sur-Marne.

Le questioni chiave sono:

  • Preservare il più possibile gli alberi esistenti e migliorare la qualità urbana dell'asse;
  • Facilitare l'attraversamento di Place de la Résistance, un importante snodo stradale, per tutti i modi di trasporto.

Gli studi sul traffico effettuati al termine della consultazione preliminare hanno dimostrato che il mantenimento di due corsie di traffico stradale continuo verso Parigi su tutto il tratto non è necessario a lungo termine. Infatti, l'arrivo della linea 15 della metropolitana indurrà il trasferimento modale di una parte significativa degli spostamenti dalla strada al trasporto pubblico.

Percorso e layout selezionati

Di conseguenza, si propone ora uno sviluppo in due fasi secondo il programma di messa in servizio della linea 15 della metropolitana. Ciò riguarda i tratti tra Boulevard Ferdinand Buisson e Rue des Martyrs de la Déportation, quindi tra Rue Pasteur e Avenue de Blancheville. Ciò consentirà alla fine di vegetare e piantare più alberi senza degradare le condizioni del traffico.

Tempo 1

Tra la messa in servizio del progetto Bus Bords de Marne e due anni dopo la messa in servizio della linea 15 della metropolitana in Val de Fontenay: due corsie stradali saranno mantenute in direzione di Parigi lungo l'intero percorso tra Avenue de Blancheville e Boulevard Ferdinand Buisson.

Tempo 2

Due anni dopo la messa in servizio della metro 15: una delle due corsie stradali per Parigi sarà trasformata in uno spazio verde piantumato sulle due sezioni sopra menzionate. Sulle altre sezioni, ove necessario in considerazione del traffico previsto, saranno mantenute le due corsie verso Parigi.
Vista d'intenti: Boulevard Maréchal Foch a Neuilly-sur-Marne a termine (2 anni dopo l'arrivo della M15)

Percorso e strutture selezionate per la stazione Aristide Briand alla stazione di Verdun

Percorso e strutture selezionate per la stazione Aristide Briand alla stazione di Verdun, a lungo termine (2 anni dopo l'arrivo della M15)

Visualizza il settore in 3D

A bordo dell'autobus, di stazione in stazione è possibile scoprire in video 3D l'intenzione degli sviluppi finali del Bus Bords de Marne su questo settore (2 anni dopo la messa in servizio della Metro 15). In ogni stazione, un panorama a 360° consente di visualizzare in modo più preciso le pensiline degli autobus e la vista pedonale (basta spostare la telecamera con il mouse sul computer o con il dito indice sul cellulare).

Nota: queste opinioni di intenti hanno lo scopo di fornire una prima panoramica degli adeguamenti proposti in questa fase degli studi. Alcuni aspetti sono quindi suscettibili di evolvere nel prosieguo degli studi, o non sono figurati nello stato, come i semafori.
Questa versione può essere visualizzata su desktop o dispositivi mobili. Una versione ad alta definizione sarà messa online nelle prossime settimane e disponibile su un computer.

Avvia visualizzazione
