Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Dialogo

Come per tutti i progetti realizzati da Île-de-France Mobilités, le parti interessate locali sono state strettamente coinvolte sin dalle prime fasi di sviluppo del progetto Bus Bords de Marne. Il progetto è stato oggetto di una consultazione preliminare all'inverno 2020-2021 con tutti i pubblici interessati (partner, associazioni, residenti, commercianti e aziende), con l'obiettivo di arricchire il progetto e farlo evolvere in modo che soddisfi al meglio le esigenze e le aspettative del territorio. Da allora, il progetto ha subito molte evoluzioni in stretta consultazione con tutte le comunità per tenere conto delle opinioni e delle osservazioni espresse. Questo lavoro di studio ha portato alla finalizzazione dello schema di progetto, approvato dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités il 7 dicembre 2023. I team di Ile-de-France Mobilités hanno presentato le evoluzioni del progetto e hanno incontrato il pubblico nella primavera del 2024.

L'ultima fase, l'inchiesta pubblica si è tenuta dal 14 ottobre al 13 novembre 2024

Il suo scopo era quello di raccogliere le opinioni di tutti. I residenti locali, gli utenti dei trasporti pubblici, le imprese, i commercianti e le associazioni sono stati tutti invitati a esprimere la loro opinione sul progetto. Al termine dell'indagine di pubblica utilità, la commissione d'inchiesta indipendente ha presentato la sua relazione e le conclusioni motivate sul progetto. Ha espresso parere favorevole sulla richiesta di dichiarazione di pubblica utilità del progetto e sulla compatibilità dei documenti urbanistici previsti.

Trova il rapporto della commissione d'inchiesta

L'inchiesta pubblica dal 14 ottobre al 13 novembre 2024
Tempo informativo (primavera 2024)
Consultazione MECDU (2023)
Consultazione preliminare (2020-2021)