Come per tutti i progetti realizzati da Île-de-France Mobilités, le parti interessate locali sono state strettamente coinvolte sin dalle prime fasi di sviluppo del progetto Bus Bords de Marne. Il progetto è stato oggetto di una consultazione preliminare all'inverno 2020-2021 con tutti i pubblici interessati (partner, associazioni, residenti, commercianti e aziende), con l'obiettivo di arricchire il progetto e farlo evolvere in modo che soddisfi al meglio le esigenze e le aspettative del territorio. Da allora, il progetto ha subito molte evoluzioni in stretta consultazione con tutte le comunità per tenere conto delle opinioni e delle osservazioni espresse. Questo lavoro di studio ha portato alla finalizzazione dello schema di progetto, approvato dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités il 7 dicembre 2023. I team di Ile-de-France Mobilités hanno presentato le evoluzioni del progetto e hanno incontrato il pubblico nella primavera del 2024.