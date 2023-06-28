Dialogo
Come per tutti i progetti realizzati da Île-de-France Mobilités, le parti interessate locali sono state strettamente coinvolte sin dalle prime fasi di sviluppo del progetto Bus Bords de Marne. Il progetto è stato oggetto di una consultazione preliminare all'inverno 2020-2021 con tutti i pubblici interessati (partner, associazioni, residenti, commercianti e aziende), con l'obiettivo di arricchire il progetto e farlo evolvere in modo che soddisfi al meglio le esigenze e le aspettative del territorio. Da allora, il progetto ha subito molte evoluzioni in stretta consultazione con tutte le comunità per tenere conto delle opinioni e delle osservazioni espresse. Questo lavoro di studio ha portato alla finalizzazione dello schema di progetto, approvato dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités il 7 dicembre 2023. I team di Ile-de-France Mobilités hanno presentato le evoluzioni del progetto e hanno incontrato il pubblico nella primavera del 2024.
L'ultima fase, l'inchiesta pubblica si è tenuta dal 14 ottobre al 13 novembre 2024
Il suo scopo era quello di raccogliere le opinioni di tutti. I residenti locali, gli utenti dei trasporti pubblici, le imprese, i commercianti e le associazioni sono stati tutti invitati a esprimere la loro opinione sul progetto. Al termine dell'indagine di pubblica utilità, la commissione d'inchiesta indipendente ha presentato la sua relazione e le conclusioni motivate sul progetto. Ha espresso parere favorevole sulla richiesta di dichiarazione di pubblica utilità del progetto e sulla compatibilità dei documenti urbanistici previsti.
Trova il rapporto della commissione d'inchiesta
