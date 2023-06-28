Tempo informativo (primavera 2024)

I team di Ile-de-France Mobilités sono stati a vostra disposizione per presentare l'evoluzione del progetto dopo la consultazione preliminare e per rispondere alle vostre domande prima dell'inchiesta pubblica. Sono stati organizzati 3 incontri e 1 incontro passeggeri di circa 2 ore, ciascuno con un focus dettagliato su una particolare area geografica.