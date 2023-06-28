Tempo informativo (primavera 2024)
I team di Ile-de-France Mobilités sono stati a vostra disposizione per presentare l'evoluzione del progetto dopo la consultazione preliminare e per rispondere alle vostre domande prima dell'inchiesta pubblica. Sono stati organizzati 3 incontri e 1 incontro passeggeri di circa 2 ore, ciascuno con un focus dettagliato su una particolare area geografica.
Incontro pubblico Le Perreux-sur-Marne
Focus sugli sviluppi a Fontenay-sous-Bois e Perreux-sur-Marne
Giovedì 21 marzo 2024 dalle 19:30 alle 21:30
Sala matrimoni del municipio di Perreux-sur-Marne (98 avenue du Général de Gaulle)
Incontro viaggiatori Chelles - Gournay RER
Focus sui servizi a Chelles
Lunedì 25 marzo 2024 dalle 17:30 alle 19:30
Parvis de la gare routière de Chelles-Gournay (boulevard Chilperic)
Incontro pubblico Neuilly-sur-Marne
Focus sulle strutture a Neuilly-sur-Marne
Martedì 2 aprile 2024 dalle 19 alle 21
Sala matrimoni del municipio di Neuilly-sur-Marne (1 posto François Mitterrand)
Incontro pubblico Neuilly-Plaisance
Focus sui servizi a Neuilly-Plaisance
Giovedì 4 aprile 2024 dalle 19:30 alle 21:30
Salle des fêtes de Neuilly-Plaisance (11 avenue du Maréchal Foch)