Autobus

Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Tempo informativo (primavera 2024)

I team di Ile-de-France Mobilités sono stati a vostra disposizione per presentare l'evoluzione del progetto dopo la consultazione preliminare e per rispondere alle vostre domande prima dell'inchiesta pubblica. Sono stati organizzati 3 incontri e 1 incontro passeggeri di circa 2 ore, ciascuno con un focus dettagliato su una particolare area geografica.

Incontro pubblico Le Perreux-sur-Marne

Focus sugli sviluppi a Fontenay-sous-Bois e Perreux-sur-Marne

Giovedì 21 marzo 2024 dalle 19:30 alle 21:30

Sala matrimoni del municipio di Perreux-sur-Marne (98 avenue du Général de Gaulle)

Incontro viaggiatori Chelles - Gournay RER

Focus sui servizi a Chelles

Lunedì 25 marzo 2024 dalle 17:30 alle 19:30

Parvis de la gare routière de Chelles-Gournay (boulevard Chilperic)

Incontro pubblico Neuilly-sur-Marne

Focus sulle strutture a Neuilly-sur-Marne

Martedì 2 aprile 2024 dalle 19 alle 21

Sala matrimoni del municipio di Neuilly-sur-Marne (1 posto François Mitterrand)

Incontro pubblico Neuilly-Plaisance

Focus sui servizi a Neuilly-Plaisance

Giovedì 4 aprile 2024 dalle 19:30 alle 21:30

Salle des fêtes de Neuilly-Plaisance (11 avenue du Maréchal Foch)

Trova i media e le relazioni qui