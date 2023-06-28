La consultazione MECDU 2023

La compatibilità dei documenti urbanistici (MECDU) è una procedura che garantisce che un progetto di sviluppo sia preso in considerazione nei documenti di pianificazione urbana del territorio interessato. È quindi necessario adattare questi documenti per consentire la realizzazione del progetto in questione.

I documenti di pianificazione urbana sono composti principalmente da programmi, piani, diagrammi e mappe. Mirano a organizzare e pianificare lo sviluppo di uno o più territori intervenendo su diverse scale: comune, intercomunalità, agglomerato, dipartimento, ecc. Riflettono quindi le sue ambizioni di sviluppo e inquadrano la sua urbanizzazione. Tra questi documenti normativi, ci sono, ad esempio: il piano di trasporto urbano dell'Île-de-France (PDUIF), il piano di viaggio del dipartimento Val-de-Marne o i piani urbanistici locali (PLU) dei comuni attraversati dal progetto.