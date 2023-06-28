La consultazione MECDU 2023
Dopo la consultazione preliminare 2020-2021, una nuova fase di dialogo si è svolta dal 16 ottobre al 12 novembre 2023 compresi. Questa è stata la consultazione preliminare alla compatibilità dei documenti di pianificazione urbana (MECDU) di Perreux-sur-Marne con il progetto Bus Bords de Marne. Questa procedura di consultazione ha portato a una valutazione, disponibile in fondo alla pagina, che sarà inclusa nel prossimo fascicolo di inchiesta pubblica nel 2024.
Cos'è un MECDU?
La compatibilità dei documenti urbanistici (MECDU) è una procedura che garantisce che un progetto di sviluppo sia preso in considerazione nei documenti di pianificazione urbana del territorio interessato. È quindi necessario adattare questi documenti per consentire la realizzazione del progetto in questione.
I documenti di pianificazione urbana sono composti principalmente da programmi, piani, diagrammi e mappe. Mirano a organizzare e pianificare lo sviluppo di uno o più territori intervenendo su diverse scale: comune, intercomunalità, agglomerato, dipartimento, ecc. Riflettono quindi le sue ambizioni di sviluppo e inquadrano la sua urbanizzazione. Tra questi documenti normativi, ci sono, ad esempio: il piano di trasporto urbano dell'Île-de-France (PDUIF), il piano di viaggio del dipartimento Val-de-Marne o i piani urbanistici locali (PLU) dei comuni attraversati dal progetto.
L'ambito della consultazione MECDU
I miglioramenti relativi alla creazione della nuova linea di autobus tra Val de Fontenay e Chelles-Gournay hanno richiesto la preventiva compatibilità del piano urbanistico locale di Perreux-sur-Marne. È sulle modifiche di questo piano urbanistico locale che si è concentrata questa consultazione. Questa consultazione normativa non era quindi intesa a discutere l'opportunità del progetto Bus Bord de Marne in quanto è già stato sottoposto a consultazione preliminare nel 2020. Le evoluzioni del progetto saranno oggetto di una nuova fase di consultazione pubblica durante l'inchiesta pubblica.
I documenti urbanistici degli altri comuni attraversati dal progetto non richiedono alcuna modifica e non sono quindi interessati da questa consultazione.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il file di consultazione:
Mappa dell'ambito della consultazione MECDU
Gli obiettivi di questa consultazione
Ai sensi del codice urbanistico*, l'obiettivo di questa consultazione era di:
- Raccogliere pareri sulla compatibilità del PLU di Perreux-sur-Marne e riferire ai partner gli elementi utili per l'adattamento dei documenti che sarebbero tenuti a condurre se necessario;
È stata anche l'occasione per:
- Informare il pubblico sulla natura e sullo stato di avanzamento del progetto
- Preparare i prossimi passi del progetto, compresa la fase di inchiesta pubblica.
Questa consultazione non aveva lo scopo di discutere l'opportunità del progetto Bus Bords de Marne in quanto è già stato sottoposto a consultazione preliminare nel 2020. Le evoluzioni del progetto saranno oggetto di una nuova fase di consultazione pubblica, durante l'indagine di pubblica utilità, prevista per il 2024.
*L'obiettivo di questa consultazione è rispondere più specificamente alle direttive stabilite nella legge ASAP del 7 dicembre 2020.
Qual è il prossimo passo?
Al termine di questa consultazione MECDU, tutti i contributi raccolti sono stati oggetto di una revisione resa pubblica il 7 dicembre 2023. Questa valutazione alimenta le riflessioni sul progetto e integra il file MECDU che sarà incluso nel file di indagine, in vista della prossima inchiesta pubblica nel 2024.