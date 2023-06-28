Consultazione preliminare 2020-2021

I risultati di questa consultazione, le sue lezioni apprese e gli orientamenti adottati per la continuazione del progetto Bus Bords de Marne sono stati approvati dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités il 14 aprile 2021.

La consultazione ha evidenziato un sostegno significativo al progetto Bus Bords de Marne in linea di principio e al suo percorso generale, con proposte alternative di percorso in prossimità dei terminali. La condivisione delle funzionalità sulla corsia (tra auto, pedoni, ciclisti, alberi, parcheggi e dati i diritti di passaggio disponibili...) ha dato luogo a molti contributi, e in particolare a forti preoccupazioni sulla prevista riduzione della capacità stradale. Questo argomento sarà una questione importante per gli scambi e gli studi futuri.