Consultazione preliminare 2020-2021
Uno sguardo alla precedente consultazione
Dal 9 novembre 2020 all'8 febbraio 2021, Île-de-France Mobilités ha organizzato una consultazione preliminare* sul progetto Bus Bords de Marne. Tutti i residenti locali, gli utenti dell'ex RN34, gli utenti del trasporto pubblico, le imprese, le associazioni e le comunità sono stati invitati a partecipare al fine di arricchire il progetto e farlo evolvere in modo che soddisfi al meglio le esigenze e le aspettative del territorio.
Durante i 92 giorni della consultazione, il pubblico ha potuto scambiare con Île-de-France Mobilités durante diversi momenti di scambio e partecipare attraverso diverse modalità: durante gli incontri con il team di progetto, sul sito web attraverso il modulo e / o la mappa partecipativa e infine per posta con i tagliandi T allegati al volantino distribuito sul territorio.
895 contributi raccolti
11 tempi di scambio
2 workshop focus
5 incontri di viaggiatori e prossimità
4 hotline
I risultati della consultazione
I risultati di questa consultazione, le sue lezioni apprese e gli orientamenti adottati per la continuazione del progetto Bus Bords de Marne sono stati approvati dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités il 14 aprile 2021.
La consultazione ha evidenziato un sostegno significativo al progetto Bus Bords de Marne in linea di principio e al suo percorso generale, con proposte alternative di percorso in prossimità dei terminali. La condivisione delle funzionalità sulla corsia (tra auto, pedoni, ciclisti, alberi, parcheggi e dati i diritti di passaggio disponibili...) ha dato luogo a molti contributi, e in particolare a forti preoccupazioni sulla prevista riduzione della capacità stradale. Questo argomento sarà una questione importante per gli scambi e gli studi futuri.
* Consultazione preventiva volontaria, ai sensi dell'articolo L.103-2 del codice urbanistico.