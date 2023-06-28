Il 14 aprile 2021, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha approvato i risultati della consultazione, le sue lezioni apprese e gli orientamenti adottati per la continuazione del progetto Bus Bords de Marne.

Un totale di 895 contributi sono stati raccolti durante la consultazione dal 9 novembre 2020 all'8 febbraio 2021, attraverso le varie modalità messe in atto e adattate al contesto sanitario (sito web del progetto, tagliandi T allegati a volantini, incontri locali, workshop di focus, ecc.).

La consultazione ha evidenziato un sostegno significativo al progetto Bus Bords de Marne in linea di principio e al suo percorso generale, con proposte alternative di percorso in prossimità dei terminali. La condivisione delle funzionalità sulla corsia (tra auto, pedoni, ciclisti, alberi, parcheggi e dati i diritti di passaggio disponibili...) ha dato luogo a molti contributi, e in particolare a forti preoccupazioni sulla prevista riduzione della capacità stradale. Questo argomento sarà una questione importante per gli scambi e gli studi futuri.

Île-de-France Mobilités ha deciso di proseguire il progetto e di avviare studi preliminari integrando i punti di attenzione emersi dalla consultazione, in particolare approfondendo i seguenti temi: le caratteristiche della nuova linea di autobus e l'offerta di trasporto associata, il numero di corsie stradali e lo sviluppo degli incroci, l'ambiente di vita (modalità attive e vegetazione) e il programma del progetto.

Île-de-France Mobilités ringrazia i numerosi residenti dell'Ile-de-France per la loro partecipazione, che arricchirà la prossima fase di studio. Île-de-France Mobilités si impegna a continuare il lavoro di partenariato intrapreso con le autorità locali, che sono state coinvolte nella costruzione del progetto sin dal suo inizio. Sarà mantenuto un sistema continuo di informazione e consultazione con il pubblico e le associazioni.